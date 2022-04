Бойният лазер "Пересвет" на Путин - ключът към войната на Страшния съд

В обръщението си към Федералното събрание (горната камара на руския парламент) през март 2018 г. руският президент Владимир Путин заяви, че "от миналата година във войската вече постъпват бойни лазерни системи".

"Постигнати са съществени резултати в създаването на лазерно оръжие и това вече не е само теория или проекти, и дори не е просто началото на производството. От миналата година във войската вече постъпват бойни лазерни комплекси. Не искам да навлизам в подробности в тази част, просто още не е време. Но специалистите ще разберат, че наличието на такива бойни комплекси многократно разширява възможностите на Русия в областта на нейната сигурност", казва Путин.

Руският държавен глава не уточнява името на оръжието, но предлага то да се измисли. В резултат на обявения от отбранителното министерство конкурс печели името "Пересвет" - в чест на героя, помогнал за свалянето на татаро-монголското иго Александър Пересвет.

През декември 2018 г. руското министерство на отбраната пуска във Фейсбук видеозапис за поставената на експериментално бойно дежурство лазерна система "Пересвет". Поне отчасти това видео е направено като анимация. Министерството на отбраната заявява, че "Пересвет" "може ефективно да устои на всяка въздушна атака и дори да се бори със спътници в орбита".

От многобройните пропагандни статии и видеоклипове може да се разбере, че "Пересвет" е "способен да убие цялата група американски спътници", че изпълнява "задачата за противовъздушна и противоракетна отбрана", че "руският боен лазер "Пересвет" ще направи на прах изтребителите на НАТО", и че това е "лазерен меч-чудо", както и че "НАТО е в паника".

И наистина (сякаш) има от какво да се паникьосваме. Всички сме гледали "Междузвездни войни" и сме виждали лазерни лъчи, които унищожават цели планети. И ето че се оказва, че това фантастично оръжие е на въоръжение в Русия. Този лазерен меч-чудо стрива натовските бойци на прах, удря ракети като катерици, а спътниците изобщо ги изяжда за закуска.

Едно нещо не е ясно: ако то вече съществува, тогава защо това оръжие не се използва сега в Украйна? Виждаме многобройни (и в никакъв случай фалшиви) видеозаписи на дронове "Байрактар", които нанасят удари по зенитноракетни комплекси "Бук", ескортиращи руски конвои. Тук лазерът "Пересвет" би бил много полезен, за да сваля "Байрактар"-и.

И изобщо защо тези колони се съпровождат от "Бук", а не от въпросните "Пересвет", които, цитираме, така добре изпълняват задачата "противовъздушна и противоракетна отбрана"? Нека разгледаме по-подробно.

Лазерите са навсякъде

На първо място да отбележим, че в лазерните технологии няма нищо фантастично. Лазерите ни заобикалят в ежедневието и ако се огледаме около себе си, със сигурност ще забележим лазери в стаята или наблизо.

Ако у дома или на работа имаме оптична връзка, то сигналът в нея отново се предава с помощта на лазерен лъч. На бюрото ви може да има лазерна показалка, да измервате разстоянията с лазерна рулетка, а в нощния клуб, който посещавате, да бушува лазерно шоу. Хирургични операции - от най-сложната до най-простата – също се извършват с лазер.

С други думи, лазерите са просто нова технология и нова ера. В резултат пазарът на лазери е огромен. Той достига 11,7 милиарда долара и се очаква да нарасне до 17,6 милиарда долара до 2025 г. Четирите най-големи лазерни компании с близо милиард приходи са Coherent, TRUMPF, IPG Photonics и Han's Laser. Две от тях са американски, една е германска и една е китайска (IPG Photonics е основана от Гапонцев, родом от Русия). Лазерният пазар на Китай като цяло бързо настига този в САЩ.

В Русия също има компании, произвеждащи лазери, например произвеждащата мощни проектори "Улични лазери" ООД с уставен капитал от 10 000 рубли. Русия има и големи научни институти като известния Институт за лазерни физични изследвания в Саратов. Но в списъка на лазерните гиганти няма руски компании - нито в челната десетка, нито в Топ 100.

Ако обобщим, първо, вече няма нищо изненадващо в лазерите. Това е нова технология, която съществува и се използва навсякъде. Второ, Русия на Путин е очевидно слабо представена в тази нова технология. В тази връзка възникват въпросите:

1. Ако Русия не се разглежда като търговски лидер в производството на лазери, възможно ли е Русия да е лидер в прилагането на тази технология в отбраната? Как така?

2. Където е възможно да се провери, руснаците изостават, но там, където е невъзможно да се провери, изпреварват ли останалите? И още нещо: никъде по света не летят масово самолети, въоръжени с лазерни оръдия, не плават кораби, няма военни лазерни инсталации.

3. Защо? Как се е случило така, че когато става дума за лазери, човечеството е забравило любимата си играчка – оръжието?

За да разберем, е необходимо да си припомним, поне в общи линии, как е устроен лазерът.

Полезен ли е лазерът във война?

Думата "лазер" означава Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – "усилване на светлина чрез стимулирано излъчване на радиация".

Лазерът е източник на кохерентна светлина, тоест такава светлина, в която не само дължината на вълната е еднаква, но и трептенията се появяват синхронно (с други думи, фазовата разлика между различните точки не зависи от времето).

Лазерът се състои от работно тяло (среда), две огледала, едното от които отразява лазерния лъч, а другото е полупрозрачно, и накрая енергиен източник, който се нарича източник на напомпване. В този случай средата може да бъде различна – лазерите могат да бъдат твърдотелни, газови, със свободни електрони и т.н.

Обикновеното лъчение не може да бъде фокусирано върху много малка площ. Спомнете си как сте палили хартия с лупа като дете. Винаги сте виждали малък слънчев кръг - и той не може да бъде компресиран в "точка", ако искаме да запазим силата на светлинния поток непроменена. Така че "хиперболоидът на инженер Гарин" е невъзможен. А кохерентно лазерно лъчение, в случай на идеална кохерентност на лъча, е теоретично възможно, когато вие, без да губите мощност, го концентрирате върху мащаби от порядъка на дължина на вълната. Това е около 200 пъти по-малко от дебелината на човешки косъм.

Но практическото приложение на лазерното лъчение за военни цели има редица проблеми. Първият и най-простият е гигантското количество енергия, което изразходва бойният лазер. Законът за запазване на енергията не е изчезнал. Ако искате да ударите нещо не със слаб лъч като лазерна показалка, а с голяма порция енергия, трябва да го вземете отнякъде.

Но откъде? Например можете да вземете енергия от ядрена бомба. Това е бил един от проектите за междузвездни войни (проекта "Екскалибур"). В орбита се разполага система от лазери, между тях плава бомба. Тя се взривява, енергията на експлозията напомпва лазерите. Те поразяват целта – излитащи ракети – и се унищожават. Но това е била еднократна система. И едва ли е приложима на Земята.

Ако взривите ядрена бомба на Земята, за да свалите дрон на километър, тогава ще свалите дрона, но ще имате някои странични ефекти. Но и това не е всичко, защото ефективността на лазера е доста ниска. Лазерите започват с КПД от 1%. Съвременните оптични лазери могат да имат КПД от порядъка на 40-50%, което вече е много високо.

Когато детонирате взривно устройство, в този момент се освобождава енергия. Процесът на експлозия, при който нещо се поразява или излита от цевта, е процес, при който се освобождава енергия.

Но лазерното лъчение не е процес, който сам по себе си генерира енергия. Необходимо е първоначално да вземете тази енергия отнякъде.

Но не само имате нужда от толкова много енергия. Неизлъчената от лазера енергия поради неговата нестопроцентова ефективност също трябва да отиде някъде. Естествено, тя се превръща в топлина и трябва по някакъв начин да охладите лазера си. В резултат на това имате проблеми със скоростта на стрелбата. Но и това не е всичко. В случай на боен лазер вашето огледало трябва да бъде направено от невероятен материал. То трябва да отразява цялата енергия на лазерния лъч и да не се разруши.

Всичко това, както можете да се досетите, силно ограничава бойното приложение на лазера. Трудно е да се постави лазер върху танк, който се тресе. Ударните вълни от близките експлозии на снаряди също могат да извадят от строя настройките на оптичната схема.

Да приемем, че сте решили всички тези проблеми. Но и това не е всичко! В крайна сметка вие изпращате лазерното лъчение просто под формата на поток от фотони. А какво се случва с поток от фотони, когато той навлезе например в облак?

Нека започнем с това, че той се разсейва. Мъгла или дим няма да спрат кинетичен снаряд, въпреки че ще затруднят прицелването му. Но всяка мъгла, дъждец, облак във въздуха ще разсее лазерния лъч. Още по-лошо е, че високоенергиен лазерен лъч в атмосферата ще загрява въздуха, като по този начин променя неговия показател на пречупване: това води до разпръскване на лазерния лъч (добавете към това вятъра, който издухва нагрятия въздух). В допълнение нееднородностите в атмосферата неизбежно ще доведат до изкривяване на вълновия фронт, така че прехвалената способност на лазерното лъчение да се фокусира до точка с размер от порядъка на дължина на вълната, не се реализира напълно.

Какво имаме в резултат? Лазерът, толкова полезен в икономиката, във войната изобщо не е оправдал очакванията, възложени му в научнофантастичните филми. Той толкова много не ги оправдал, че през 70-те години на миналия век режисьорите на Star Trek замениха лазерите с някакви "фазери". Разбрали са, че иначе хората ще се смеят.

Това означава ли, че няма и никога няма да има бойни лазери? Въобще не. Първо, има нишови системи, предназначени да заслепят врага. Те работят на принципа на гигантска лазерна показалка и се справят напълно със задачата.

Освен това мечтата за създаване на истински яростен лазер, който да сваля ракети или поне дронове, не напуска инженерите. В интернет можете лесно да намерите множество завършени и погребани бойни лазерни системи. Това е и вече споменатият проект "Екскалибур" - система от космически (!) рентгенови (!) лазери с ядрено напомпване. Това е и съвместният американско-израелски "Наутилус", прекратен заради лоши резултати, след като за него били похарчени 300 милиона долара. Това е и Boeing YAL-1. Прекратен. Precision Airborne Standoff Directed Energy Weapon. Прекратен. И т.н., и т.н.

Постепенно обаче проектите започват да се увенчават с успех и мощността на лазерите постепенно започва да се увеличава. През 2009 г. Northrop Grumann обявява създаването на 100-киловатов лазер, способен да сваля ракети и снаряди.

През 2011 г. същият този лазер на Northrop Grumann, поставен на изведения от експлоатация разрушител USS Paul Forster, потопява надуваема лодка на една миля в морето. Съдейки по всичко, мощността на този лазер не е надвишавала 30 киловата, а 100 киловата са били от поредицата "fake it till you make it". При цялото уважение към това постижение сме съгласни: вълнуващият дуел на разрушител над надуваема лодка, ако се бе случил с друг вид оръжие, едва ли щеше да получи победоносно транслиране в медиите.

През 2013 г. ADAM, или The Lockheed Martin Area Defense Anti-munitions (ADAM) prototype laser, успешно унищожава ракета от типа "Касам". През 2014 г. друг лазер, XN-1 LaWS, произведен от Kratos Defense&Security Solutions, е инсталиран на десантния транспортен док USS Ponce. Системата, която струва само 59 цента на изстрел в сравнение с хиляди долари за всеки съвременен снаряд, успешно унищожава дрон, граната от РПГ и изгаря двигателя на надуваема лодка. Изпитанията са успешни и през 2018 г. САЩ подписват договор с Lockheed Martin за 150 милиона долара.

И накрая, има два проекта, за които е важно да се разкаже отделно.

През 2019 г. германският отбранителен гигант Rheinmetall представя бъдещето на войната - интегрирана система от оптични лазери, които могат да поразяват дронове, ракети, мини, дронове-камикадзе - всичко, което лети във въздуха. Тя се нарича SkyNex.

По време на изпитанията тези 30-киловатови лазери унищожават пет 82-мм минохвъргачки на километър разстояние в рамките на четири секунди.

Съдейки по видеото, системата се състои от няколко лазера, които стрелят от няколко точки. Техните лъчи се събират към целта. Освен това всеки лазер на Rheinmetall очевидно се състои от няколко оптични лазера, подобни на тези, използвани за лазерно заваряване, но събрани в един комплекс.

Всички тези лазери - точно както на USS Ponce - се управляват от мощен компютър. Той не само изчислява разстоянието до целта, но също така въвежда корекции за неизбежното отклонение на лазера поради нееднородности в атмосферата, по такъв начин, че лъчът е точно фокусиран върху целта. Това се постига благодарение на факта, че целта се осветява от специален "насочващ" лазер, което позволява изследване на атмосферните турбуленции в реално време и фино регулиране на параметрите на оптичната система. Такива технологии се наричат адаптивна оптика и се използват например в астрономията, когато в небето първоначално се насочва лазерен лъч, той коригира оптиката и изображението, изкривено от атмосферни турбуленции, става ясно.

Това е задача, подобна по сложност на задачата да научите колата да се шофира без човек. Очевидно такава задача изисква наличието на изкуствен интелект. Освен това виждаме, че системата Rheinmetall е стационарна. Тя е стационарна, защото изразходва огромно количество енергия. Тя се явява отбранителна. Трудно е да се каже дали тази система получава енергия от мрежата, или до нея има голяма електроцентрала.

Почти едновременно със системата SkyNex на Rheinmetall, но независимо от нея, пробив в производството на военни лазери се случва в Израел. В резултат на този пробив Израел обявява добавянето на лазери към Железния купол. Системата трябва да заработи към 2024 г.

Този проект стартира през 2020 г. Тогава израелските отбранителни сили разполагат истинско бойно лазерно оръжие на границата с Ивицата Газа. Целта на тази мощна система през 2020 г. са били аеростати (балони).

Балоните се използват от терористите на "Хамас", за да се приземяват на израелска територия и да предизвикват горски пожари, унищожавайки горите, в които всяко дърво е засадено ръчно. Както се досещате, балоните са напълно по силите на бойни лазери.

Но именно по време на изпитанията на тази система настъпва важен пробив. Израел започва да инвестира в нея огромни суми, които сега получават трите най-големи израелски отбранителни компании – "Рафаел", "Елбит" и Israel Aerospace Industries. Засега става дума за стационарна установка, която може да унищожи всеки дрон или ракета на разстояние от 10 км. Преди три месеца по време на учения тази установка успешно е сваляла дронове, ракети и минометни снаряди. Смята се, че през 2023-2024 г. установките вече ще преминат на бойно дежурство. На 1 февруари 2022 г. премиерът Нафтали Бенет обяви планове за изграждане на лазерна стена в допълнение към Железния купол.

Отново можем да предположим, че израелската установка представлява оптични лазери, които се съединяват в лъч. Те са няколко и трябва да бъдат управлявани от изкуствен интелект, за да се изчисли точно как точно трябва да се фокусира лъчът.

Съвременната война е устроена така, че ще бъдат създадени лазерни оръжия. Дроновете ще се превърнат в най-важното средство на съвременната война, а лазерът е единственото теоретично ефективно оръжие срещу тях. Всичко останало е твърде скъпо. Традиционната противовъздушна отбрана, при която всяка ракета струва милиони долари, очевидно губи битката с дроновете-камикадзе, които струват на няколко порядъка по-евтино.

Затова количеството лазерни системи постепенно се увеличава. Те действително функционират, но консумират огромно количество енергия и следователно са стационарни. Те се поставят на земята, на кораби или в краен случай на самолети. Те унищожават много реални тактически цели, т.е. дронове, мини, ракети, това, което и сега се използва във войната в Украйна.

Ядреният "Пересвет"

Какво на този фон - на фона на лазерите на Reinmetal, Elbit и Northrop Gruman - представлява руската бойна лазерна система "Пересвет"?

Зам.-министърът на отбраната Юрий Борисов казва следното за новото оръжие: "На въоръжение постъпиха лазерни комплекси, които дават възможност за обезоръжаване на потенциален противник и поразяване на всички онези обекти, които служат като цел за лазерния лъч на тази система. Нашите ядреници се научиха да концентрират енергията, необходима за поразяване на съответното въоръжение на противника практически за миг, за части от секундата.“

Да оставим настрана факта, че зам.-министърът явно не знае как функционира лазерът. В противен случай нямаше да му хрумне да обяснява, че руските производители на лазери "се научиха да концентрират енергията за части от секундата". Всеки лазер прави това. Да простим на зам.-министъра и "ядрениците". Той очевидно смята, че всеки, който произвежда лазери, непременно трябва да е ядрен физик.

Но ето едно много странно твърдение – че оръжейната система "поразява всички онези обекти, за които е предназначена". Знаем например, че израелската система е започнала с поразяването на балони. Тя също поразява всички обекти, за чието унищожаване е предназначена.

Ако се вгледаме внимателно във видеото (с елементи на анимация), пуснато от руското министерство на отбраната, виждаме, че в трейлъра "Пересвет" го возят. Тоест при него няма гигантска енергийна установка, като тази на разрушителя или която Rheinmetall или Elbit може да използват. Ето го още веднъж:

Известно е също, че "Пересвет" се разполага на места, където се намират шахти за балистични ракети.

От това можем да заключим, че "Пересвет" е лазер с малка мощност, чиято цел е да заслепи американския спътник, който виси над шахтата и гледа няма ли да излезе оттам руска стратегическа ядрена ракета – смята например наблюдателят на The Space Review Барт Хендрикс. Задачата на "Пересвет" е да заслепи системата за наблюдение в момента, когато се готвите да използвате ядрено оръжие.

Изпълнима ли е тази задача? Технически определено да. Въпреки че за това, както и в случая с лазерите на Rheinmetal, е необходим, нека да припомним, изкуствен интелект, който правилно да компенсира с адаптивна оптика отклонението на лазерния лъч и да фокусира лъча, а вероятно и лъчите на няколко лазера върху сензорите на спътника.

Възникват обаче още няколко проблема.

Спътникът не е един. В днешния наситен със спътници свят броят на геостационарните спътници, които пряко и директно наблюдават шахтите за изстрелване, ще бъде малко по-малко от десет. Да кажем, че са значително по-малко от десет. Плюс куп сателити, които могат да прелетят и да засекат старта. Плюс радари над хоризонта, които съществуват от 50-те години на миналия век, когато все още не е имало и помен от спътници, и правят точно това, за което са предназначени – засичат изстрелването на вражески балистични ракети. Тях никой лазер не може да ги заслепи.

Но най-главното е друго.

Да допуснем, че сте заслепили спътника. И тогава какво? В крайна сметка основната задача на "Пересвет" е да позволи незабележимо изстрелване на ядрена бойна глава. Но ако заслепите спътника, който наблюдава шахтата, за каква невидимост става дума?

Тъй като не знаем точните характеристики на "Пересвет", можем да предположим, че теоретично той може да има още две задачи. Първата е задачата за унищожаване на балистична ракета, която е пратена по руска пускова шахта.

Като се има предвид всичко казано по-горе, това е малко вероятно. Сериозната балистична ракета не е малък дрон и е съмнително, че "Пересвет", до който не виждаме гигантска енергийна установка, може да унищожи ракета, както лазерът на Rheinmetall унищожава малък дрон. Много малко вероятно е мощността на "Пересвет" да надвишава необходимите 30 киловата за поразяването на надуваема лодка.

Може ли "Пересвет" просто да заслепи ракета? Теоретично да, но попадането в главата за оптично насочване на ракетата е доста трудно. Това е много по-трудно от удрянето на ракета като цяло. И да се предпази тази глава от лазерен огън (например с огледало с едностранна прозрачност) е елементарно нещо.

Тогава каква всъщност е ракетата, изстреляна по вашата ядрена шахта? Ако това е високоточна ракета с конвенционална бойна глава, с някакъв вид пенетратор с обеднен уран, тогава теоретично можете да изгорите очите ѝ и по този начин да я накарате да пропусне. Но ако към вас лети ядрена ракета, тогава дали тя ще бъде точно насочена към последния участък от траекторията, няма голямо значение.

По такъв начин "Пересвет" провокира противника при необходимост "да потуши" ядрените шахти на Русия с ядрено оръжие.

Отново два варианта.

Или "Пересвет" просто заслепява сателитите на НАТО, които наблюдават руските ядрени ракети. В такъв случай използването на "Пересвет" е равносилно на обявяване на ядрена война. Или "Пересвет" (това приписва на системата качества, които тя едва ли притежава) може да заслепи ракета, която поразява руска ядрена шахта. В този случай съществуването на "Пересвет" провокира тази шахта да бъде ударена от ядрена, а не от конвенционална бойна глава.

По такъв начин можем да заключим следното.

Първо. Както всяко друго оръжие, за разработката на което Путин се хвали през последните години, "Пересвет" е оръжие за ядрено нападение. За воденето на ядрена война.

Въоръжението, с което Путин обяви, че има преимущество

Виждаме, че широкият поток предупреждения за използването на тактическо ядрено оръжие, които стигнаха до американското разузнаване още преди началото на войната с Украйна, не е случаен. Цялата руска военна доктрина и целият характер на превъоръжаването на армията действително изхождаха от идеята за подготовка за настъпателна ядрена война. При никакви други условия "Пересвет" не е нужен. Ако се защитавате срещу ядрена война, "Пересвет" не ви е необходим.

Виждаме, че всичко – абсолютно всичко – многобройните лазерни проекти на американски, израелски и немски фирми, са отбранителни проекти и тези отбранителни проекти са предназначени за конвенционална война. Те са отговорът на основното военно предизвикателство на нашето време – появата на дронове. Те трябва да защитават различни военни или цивилни обекти от удари от снаряди, мини и преди всичко от дронове. В случая с Израел те трябва да заменят Железния купол и да защитават цивилното население.

Но "Пересвет" не е предназначен за конвенционална война и не за отбрана. Единственият реален сценарий за неговото използване е ядрена война, и то в ситуация, когато Русия напада първа. Защото, ако Русия се защитава, тогава няма смисъл да се вадят очите на сателитите. Всяка страна, която нанесе ядрен удар по Русия, по подразбиране знае, че този удар ще бъде последван от ядрен отговор. Тя не се нуждае от съобщенията на спътници, за да се увери в това.

Второ. Ефективността на "Пересвет", както и на всички други оръжия, за разработката на които Путин се похвали, може да бъде проверена само в условията на ядрена война. Може да се окаже, че "Пересвет", подобно на ракетата "Кинжал", съществува в определен ограничен брой екземпляри и е способен да изпълнява поне част от задачите, които са му възложени. Или може да се окаже, че това е просто картонен макет, изграден на принципа fake it till you make it.

Като се има предвид общият климат на руската армия, второто също е много вероятно.

"Пересевет" сам по себе си несъмнено съществува и е на бойно дежурство. Може дори да не отстъпва по мощност на лазера на Northrop Grumann, успял да потопи цяла надуваема лодка.

Неговият и на неговите разработчици проблем е в това, че разработчиците на "Пересвет" са смятали, че той никога няма е необходим. Че може да се използва като херувим с пламтящ меч, който е поставен от Яхве за защита на Едемската градина. Пламтящият меч е ужасно оръжие, но през всичките последващи хилядолетия от човешката история никога не е трябвало да бъде използван.

Много е възможно разработчиците на "Пересвет" да са се надявали, че основната му бойна цел е да плени ушите на началството, които не са много опитни във физиката и при фразата "лазерно оръжие" веднага си спомнят най-добрите примери за корици на списание Astounding. Надявали са се, че той ще защити онази атомна девица, на чиято чест така или иначе никой няма да посегне. Ако могъщият "Пересвет" бъде отстранен от първостепенната задача за защита на ICBM (intercontinental ballistic missile) и бъде изпратен на фронтовата линия да се бие с някакви незначителни "Байрактар"-и, то: а) това е невъзможно; б) ще победи "Байрактар".

Но както сега разбираме от урока на украинската война, напълно е възможна ситуация, при която на Путин е докладвано, че "Пересвет" напълно охраняват руските ядрени шахти, точно както му докладваха, че руската армия ще превземе Киев за 48 часа.

И Путин, воден от тази увереност, може да натисне ядреното копче.

