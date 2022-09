Кой ще наследи Путин при убийство, гражданска революция или военен преврат?

69-годишният диктатор се издигна на власт през 2000 г. Шансовете да се оттегли от Кремъл са все още малки, но е ясно, че ескалиращите последици от войната му вече разхлабват видимата хватка върху властта. Може ли да бъде свален от цветна революция или чрез военен преврат? Politico анализира няколко възможни сценария, както и кой може да го наследи:

Историята показва, че стопаните на Кремъл по-често си отиват от естествена смърт – Владимир Ленин, Йозеф Сталин, Леонид Брежнев и двамата му наследници. Последният държавен глава, който е бил убит, е цар Александър Втори, през 1881 г.

Все пак има прецеденти, когато лидери са били принудени да напуснат поста си - Никита Хрушчов през 1964 г. и Михаил Горбачов, чието падане през 1991 г. слага край на Съветския съюз.

Кой ще наследи Владимир Путин при такъв вариант?

"Тройката"

Може би най-близкият исторически паралел с автократичния Путин е този на Сталин, чиято смърт през 1953 г. предизвиква борба за власт. В нея краткотрайната "тройка" завършва с екзекуцията на един от членовете ѝ - омразния бивш шеф на тайната полиция Лаврентий Берия. През 1955 г. Хрушчов отстранява премиера Георгий Маленков и става безспорен лидер на комунистическата партия и на правителството. Година по-късно той произнася тайна реч, в която осъжда култа към личността на Сталин.

Изкушаващо е да се заключи, че ако Путин бъде отстранен, обезсилен или убит и заменен от колективно ръководство, това може да доведе до деескалация на "войната" на Русия със Запада. "Центърът на тежестта на елита е против войната. Те никога не са я харесвали", твърди Найджъл Гулд-Дейвис - британски бивш посланик в Беларус, който сега е старши научен сътрудник по въпросите на Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания.

Промяната на режима в автокрациите обикновено идва отвътре, отбелязва Гулд-Дейвис, който оценява вероятността за управляем преход като "нулева". Той добавя, че Путин е пропуснал шанса да организира своето наследяване, когато пренаписа конституцията преди две години: "Сега позицията му е още по-застрашена - няма гаранция за мирен живот след това".

Да се спекулира с това кой би могъл да заговорничи за свалянето на Путин, е глупаво начинание, но ако следваме историята, то представителите на "силовите министерства" в Съвета за сигурност би трябвало да са сред тях, колкото и лоялни към Путин да изглеждат сега. Внимавайте за Патрушев-старши (Николай Патрушев), шефа на ФСБ Александър Бортников, министъра на вътрешните работи Владимир Колоколцев и министъра на отбраната Сергей Шойгу.

Вероятност: 4/5

Страховитост: 2/5

Премиерът - Михаил Мишустин

Член 92.3 от Конституцията на Русия гласи, че във всички случаи, когато президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си, "те се изпълняват временно" от министър-председателя. Това поставя Михаил Мишустин на първо място по възможности да поеме поста на действащ държавен глава, ако Путин се разболее сериозно или бъде убит.

56-годишният Мишустин беше главен данъчен инспектор на Русия, преди да бъде назначен за министър-председател през 2020 г. Тогава Путин прокара онези конституционни промени, които на практика му отвориха пътя да стане пожизнен президент. Михаил Мишустин е лоялен кризисен мениджър, който се стреми да сведе до минимум икономическите последици от западните санкции.

Но има един потенциален обрат - ако Путин е неработоспособен, конституцията не му позволява изрично да организира завръщане, при положение че се възстанови.

Вероятност: 1/5

Страховитост: 2/5

Московчанинът - Сергей Собянин

Квинтесенцията за вътрешен човек, кметът на Москва Сергей Собянин, би могъл да се превърне в претендент за наследник на Путин, ако протестите в столицата ескалират до степен, в която репресиите вече са неприемливи и е необходимо конструктивно взаимодействие за завършване на организиран преход.

По време на 12-годишния си мандат Собянин се доказа като не особено компетентен "машинен политик". Той свърши прилична работа, за да направи столицата по-привлекателна за живеене - облагороди паркове, реставрира исторически сгради и модернизира обществения транспорт, докато голяма част от този напредък не беше унищожен от войната и санкциите.

Преди това 64-годишният мъж беше губернатор на богатата на петрол Тюменска област (2001-2005 г.), ръководител на администрацията на Кремъл (2005-2008 г.) и заместник министър-председател на Путин (2008-2010 г.).

Вероятност: 1/5

Страховитост: 2/5

Патологичната решимост на Путин да изтрие Украйна от картата на света се дължи на ужаса му, че тя може да изнесе в Русия "цветна" революция, задвижена от народа. Украинците не веднъж, а два пъти са сваляли лидерите си чрез мирни протести - по време на Оранжевата революция през 2004-2005 г. и демонстрациите на Евромайдана десет години по-късно. Възможно ли е това да се случи в Русия и кой би наследил президента?

Затворникът - Алексей Навални

Ръководителят на Фондацията за борба с корупцията би бил основният кандидат за лидер на руска цветна революция, тъй като преди десет години помогна за организирането на протести срещу завръщането на Путин на президентския пост. Тези демонстрации, най-мащабните в постсъветска Русия, в крайна сметка се провалиха. Но Навални продължи да работи, като насочи усилията си към разкриване на корупцията по високите етажи на властта. Държавата отвърна на удара, като го отрови с нервнопаралитичното вещество новичок и го вкара в затвора по скалъпени обвинения в измама.

Проявявайки изключителна смелост, Навални продължава да се противопоставя на войната дори и зад решетките. Но шансовете му да последва Нелсън Мандела от затворническата килия до президентския пост, са малки.

Наблюдателите могат да си представят сценарий, при който Путин е свален и следващият лидер на Русия, в знак на помирение със Запада, освобождава политически затворници като Навални, журналиста Владимир Кара-Мурза или видео блогъра Иля Яшин. Но това би било само първата стъпка по дългия и мъчителен път към властта в страна, в която все още не са проведени свободни или честни избори.

Вероятност: 1/5

Страховитост: 1/5

Изгнаникът - Михаил Ходорковски

Бившият петролен магнат Михаил Ходорковски е друг критик на режима, който се изправи срещу Путин и загуби, като в крайна сметка беше лишен от петролната си империя ЮКОС, хвърлен в затвора за 10 години и сега е в изгнание. Неговата фондация "Отворена Русия", забранена в страната, продължава да води кампания за реформи, но самият Ходорковски не проявява очевидна амбиция да се завърне триумфално и да играе водеща роля в Руската федерация след ерата на настоящия президент.

59-годишният Ходорковски твърдо подкрепя съпротивата на Украйна срещу Русия, като неотдавна призова Запада да предостави повече оръжия на Киев. Въпреки това историята му на безмилостен бизнесмен не е забравена от по-възрастните руснаци, които все още пазят горчиви спомени от хаотичните години на Елцин. Тогава голяма олигархична мрежа натрупа огромни активи чрез корумпирана приватизация, която лиши страната от съветското индустриално наследство.

Вероятност: 1/5

Страховитост: 1/5

Въпреки че в историята на съвременна Русия няма успешни военни преврати, би било грешка да се изключи възможността Путин да бъде свален по време на въоръжено въстание. Ето някои ключови играчи, за които трябва да се следи, ако следващият управник на Руската федерация бъде избран с помощта на оръжие:

Касапинът – Михаил Мизинцев

russian general called the Syrian and the Mariupol's Butcher has been promoted.

Mikhail Mizintsev is now the russian deputy minister of defense.

The butcher will build a new slaughterhouse.

Remember the photo of a war criminal who will by convicted by the tribunal. pic.twitter.com/CJY9JBYlcK