"Путин е глупак": Прехванати разговори на руски войници разкриват престъпленията им в Украйна

- „Половината от полка ни вече го няма“.

- „Путин е глупак. Иска да превземе Киев, но ние не можем да го направим“.

Това са записи от разговори на трима руски войници, прехванати от украинското правителство и публикувани от „Ню Йорк Таймс“. Изданието пусна няколко подобни дискусии между военнослужещи под командването на Путин и техни близки и приятели в Русия. В тях те споделят покъртителни разкази за неуспехите на бойното поле и екзекуциите на цивилни в Украйна. Също така порицават лидерите си само няколко седмици след началото на кампанията за превземане на украинската столица.

Exclusive: The New York Times obtained intercepted calls made by Russian soldiers in Ukraine, including damning accounts of the execution of civilians. Hear the audio. https://t.co/CtMjVhLLZl pic.twitter.com/yjN0EGSQiu