Войната в Израел: Големите проблеми и трудните решения за Палестина (ВИДЕО)

Предвид мащаба на операцията на "Хамас" и изненадата на Израел, нито една от тези задачи няма да бъде лесна. И дори ако Израел успее, той е изправен пред труден избор какво да прави по-нататък, за да гарантира, че подобни нападения няма да се повторят. Израел трябва отново да създаде аура, която да спира "Хамас" и други противници дори да си помислят да правят това, което сега се случва, като същевременно предотврати разпространението на насилието на Западния бряг. Израелските лидери трябва да защитят неотдавнашните дипломатически придобивки на страната и да се справят с продължаващата криза със заложниците.

Може би най-големият въпрос е какво да се прави с Ивицата Газа. Откакто "Хамас" завзе властта в този палестински ексклав през 2007 година след боеве с движението "Фатах" на палестинския президент Махмуд Абас и международно признати избори, Израел избягва мащабни и продължителни сухопътни операции там, въпреки призивите на израелските политици за действие по време на предишни кризи. Всъщност през 2018 г. министърът на отбраната на Израел Авигдор Либерман подаде оставка в знак на протест, когато Израел договори примирие с "Хамас". Израелските военни лидери обаче с право изтъкнаха, че да се опитат да изкоренят "Хамас" от Ивицата Газа ще бъде трудно. Групировката има дълбоки корени там, като управлява болници, джамии, училища и младежки групи, както и полицията.

Преди последния кръг от сражения израелските лидери можеха да твърдят, че периодичните въздушни удари и икономическият натиск държат "Хамас" извън равновесие и движението не може да е сериозна заплаха за Израел. Сега този аргумент няма голяма тежест. Израел може да продължи да обстрелва Ивицата Газа, но това няма да помогне за разклащането на властта на "Хамас". Освен това, въпреки че международното (и особено американското) мнение сега е благосклонно към Израел, всеки ден бомбардировки без сериозен отговор от страна на "Хамас" ще намалява международната подкрепа за операциите на израелските отбранителни сили - защото ще има все повече кадри на страдащи цивилни палестинци.

В краткосрочен план Израел би могъл да постигне известни успехи срещу "Хамас", като изпрати свои военни, които да окупират цялата или част от Ивицата Газа. Навлизайки в нея, израелските сили ще нарушат контрола на "Хамас" върху населението. Те биха могли да разпитват палестинци от района, да арестуват служители на "Хамас" на всички нива и да получат информация по друг начин. Те биха могли също така да убият или заловят голям брой членове на "Хамас" от по-ниско ниво, да унищожат тунели и тайници с военни материали и да прекъснат пътищата за проникване от ивицата към Израел. Всички тези стъпки ще отслабят "Хамас" и ще намалят краткосрочната заплаха за Израел.

