Разказ: Музикален фестивал в Израел се превърна в клане (ВИДЕО)

Седмици наред развълнувани меломани очакваха с нетърпение фестивала Supernova, който се проведе в пустинята в Южен Израел, за да съвпадне с еврейския фестивал Сукот. „Дойде моментът, когато цялото семейство отново ще се събере“, написаха организаторите в социалните мрежи преди началото му. ОЩЕ: Терористите вилнеят и убиват цивилни в Израел: Статистиката тази сутрин (ВИДЕО)

Само часове по-късно страниците им в социалните медии вече са наводнени с отчаяни хора, които се опитват да намерят близки, след като палестински екстремисти нахлуха във фестивала и откриха огън като част от огромна изненадваща атака срещу Израел. ОЩЕ: Блинкен съобщи за убити и изчезнали американци в Израел (ВИДЕО)

Един купонджия, наречен Ортел, каза, че първият знак, че нещо не е наред, е, когато призори се включи сирена, предупреждаваща за ракети. Очевидци казаха, че ракетите бързо са последвани от изстрели. Бойците са изключили внезапно електричеството и са влезли вътре със стрелба, откривайки огън във всички посоки.

„Петдесет терористи пристигнаха с микробуси, облечени във военни униформи. Хората се опитаха да избягат от мястото, каза тя, тичаха през пясъка и се качиха в колите си, за да потеглят - но участниците в купона казаха, че има джипове, пълни с въоръжени мъже, които стрелят по колите", разказа очевидецът. ОЩЕ: Папата призовава за мир в Израел и Палестина

Мястото на фестивала - с три сцени, зона за къмпинг и бар и зона за хранене - беше в пустинята Негев, близо до Кибуц Реим. Не е далеч от ивицата Газа, откъдето бойците на Хамас преминаха призори, за да започнат атаката си. Те проникваха в градове и села, вземайки десетки хора за заложници. ОЩЕ: Мащабът на разрушенията в Газа и 30 часа война в Израел (ВИДЕО)

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasattack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?



250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians. pic.twitter.com/9tBLvz7K75