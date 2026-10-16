Народният театър събира в изложба театрални плакати от цялата страна по повод Деня на художника

Народният театър "Иван Вазов" ще отбележи Деня на художника с изложба, посветена на съвременния български сценичен плакат. Тя ще бъде открита на 16 октомври от 17:30 ч. в Арт-фоайе "Антракт" при Камерна сцена и ще представи селекция от плакати за спектакли на театри от различни градове в страната, съобщават от театъра.

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Инициативата поставя във фокус плаката не просто като средство за представяне на постановката, а като самостоятелно художествено произведение със собствен визуален език. Още преди зрителят да влезе в салона, често плакатът е първата му среща със спектакъла. Той създава образ, който трябва да улови атмосферата, естетиката и идеята на постановката и едновременно с това да събуди любопитство към сценичния свят.

Фотограф: Стефан Здравески

За участие в изложбата Народният театър отправи покана към театрите в България да предложат свои художествени плакати, от които беше направена селекция. Народният театър е домакин и организатор на инициативата и не участва със свои плакати. Автор на идеята и организатор на изложбата е художникът и дизайнер Николай Димитров – NAD. "Плакатът е изкуство още в самия си генезис. Той има собствено въздействие, независимо от връзката си със спектакъла. А когато представлението вече не се играе, много често именно плакатът остава като негова своеобразна капсула на времето – визуална памет за сценичния му живот", казва Николай Димитров.

Според него една от най-сложните задачи пред автора на театрален плакат е да намери равновесието между ясното послание и загадката: да създаде лаконичен, но достатъчно силен образ, който да провокира интерес дори у човек, който не познава спектакъла.

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Изложбата среща различни визуални почерци и подходи към театралния плакат – от фотографията и илюстрацията до типографията и графичния образ. Събрани заедно, те очертават част от визуалния облик на българския театър днес и насочват вниманието към художниците и дизайнерите, които създават първия образ на спектакъла извън сцената.

Изложбата се открива на 16 октомври от 17:30 ч. в Арт-фоайе "Антракт" при Камерна сцена на Народния театър "Иван Вазов", по повод Деня на художника, който се отбелязва на 18 октомври.