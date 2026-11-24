Българският арт директор Пацо Димитров (Patso Dimitrov) получи номинация за престижните награди "Грами" 2027. Той е отличен в категория "Best Album Cover" ("Най-добра корица на албум") за визуалната концепция и оформлението на албума "God Gotta Afro & Gold Hoops" на изпълнителката Rapsody.

И както пише на корицата: "Визуален празник на черната идентичност, афрофутуризма, красотата и самоизразяването, който разширява темите от музиката на Rapsody в графичния дизайн на албума" ("A visual celebration of Black identity, Afrofuturism, beauty and selfexpression extending the themes of Rapsody’s music into the album’s artwork.")

Номинацията е поредно международно признание за работата на Димитров на световната музикална сцена и поставя неговия визуален дизайн сред най-забележимите постижения в индустрията за изминалата година.

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Освен многобройните си колаборации със световни хип-хоп и R&B звезди, Пацо Димитров има богат опит в сферата на спорта, модата и поп културата. В кариерата си той е работил като фрийлансър за NBA, като senior designer за една от най-големите и популярни медии за поп култура в света – Complex Media, както и като арт директор на бранда Puma.