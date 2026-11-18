Пейзажът на австрийския художник Густав Климт Litzlbergkeller ("Избата в Лицлберг", 1915–1916 г.) беше продаден за 82,3 милиона щатски долара (74,9 милиона евро) на търг на аукционната къща "Кристис" в Ню Йорк във вторник вечерта, предаде АПА. Най-висока цена на търга беше платена за картината на руския художник Василий Кандински Betonte Ecken ("Подчертани ъгли"), която беше продадена за 85,8 милиона долара (78,1 милиона евро), като сумата е рекорд за произведение на Кандински.

Gustav Klimt’s ‘Litzlbergkeller’ from a Distinguished Private Collection achieves USD $82,330,000 in tonight’s sale. Litzlbergkeller, an inn and popular haven for Vienna’s vacationing elite, is where Klimt spent 8 consecutive summers. It remained a constant source of inspiration for him. — Christie's (@ChristiesInc) November 18, 2026

Платното Litzlbergkeller, което произхожда от анонимна частна колекция, е добре познато на почитателите на Климт в Австрия, тъй като в продължение на няколко години картината е била предоставена за временно експониране в музея "Леополд" във Виена, пише АПА.

Досегашните собственици са придобили произведението през 1997 г. на търг от наследството на Серж Сабарски – колекционер и съосновател на нюйоркската галерия Neue Galerie. Платените тогава 14,7 милиона долара са били рекордна сума за творба на художника. Година по-късно картината, която е с размери 110,5 на 110,5 сантиметра, е преместена във Виена, където е предоставена за постоянно ползване.

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Климт започва да работи върху пейзажа по време на лятната си почивка, а по-късно го завършва в ателието си във Виена. Произведението е създадено по поръчка на банкера Ото Примавези, а през 2019 г. е било изложено в центъра "Климт" край езерото Атерзее, предава БТА.

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