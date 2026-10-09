"Пресечни точки" в НАТФИЗ: Изложба, посветена на Стефан Цанев и Доротея Тончева

На 14 октомври от 17:00 НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" ще представи в Арт зона "19:42" ретроспективната изложба "Пресечни точки", посветена на две знакови имена в българската култура – Стефан Цанев и Доротея Тончева. Създадена по повод юбилеите, които и двамата отбелязват през настоящата 2026-а година, експозицията събира в общ разказ две различни творчески биографии, които в продължение на десетилетия се движат паралелно, срещат се и оставят своя ярка следа в историята на българския театър и кино. От едната страна е Стефан Цанев – поет, драматург и автор, превърнал театъра в едно от най-силните пространства за разговор със съвремието. От другата – Доротея Тончева, актриса с впечатляващ път в театъра, киното и телевизията, която превръща написаното слово в живо сценично присъствие.

"Пресечни точки" проследява творческите им пътища от 60-те години на ХХ век до днес чрез фотографии, архивни материали и текстове. Хронологично изградената експозиция преминава през знакови моменти от българския театър и кино и заглавия като "Вкус на бадеми", "Черните ангели", "Гневно пътуване", "Нона", "Събота 23", "Животът – това са две жени", "Последната нощ на Сократ" и "Цигуларката на Бога". Именно в тези произведения се откриват част от най-интересните пресечни точки между личните и професионалните им истории – между автора и актрисата, между словото и неговото сценично превъплъщение, между различни театри, режисьори, партньори и поколения.

Снимка: БГНЕС

Изложбата е създадена по инициатива на Международния фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика" и е представена за първи път в Балчик при откриването на XIX издание на фестивала. Проектът е вдъхновен и от специалната връзка на Стефан Цанев и Доротея Тончева с Балчик. От желанието техните творчески биографии, срещи и общи истории да бъдат събрани и съхранени в един цялостен разказ.

Гостуването на "Пресечни точки" в НАТФИЗ в партньорство със Съюза на артистите в България (САБ) поставя този разказ в нов контекст – в Академията, в която театралната памет среща бъдещите поколения творци. В пространството на "19:42" изложбата обещава да се превърне и в своеобразен разговор между поколенията – за паметта на българския театър, за връзката между автор и актьор и за способността на художественото произведение да продължава своя живот през различни времена и сцени.

Куратор на "Пресечни точки" е театроведът Дебора Дикова. Графичният дизайн и оформлението са дело на доц. д-р Рангел Чипев. Проектът е реализиран със съдействието на Община Балчик и Българската телеграфна агенция.

След официалното откриване на 14 октомври в 17:00 ч., изложбата "Пресечни точки" ще бъде отворена за посещения до края на месец октомври в Арт зона "19:42" – новото пространство за културни събития на НАТФИЗ, което се намира на адрес ул. "Стефан Караджа" 20.