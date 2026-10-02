Как съвременното изкуство променя възприятията ни за света? От 9 до 11 октомври конференцията SAF Talks търси отговорите

Трябва ли да разбираш от съвременно изкуство, за да влезеш в галерия? Кой стои зад работата на един визуален артист освен самият той? Какво всъщност се случва между момента, в който художникът създава произведение, и срещата му с публиката? Къде е България на световната карта на съвременното изкуство?

От 9 до 11 октомври в София Тех Парк програмата на SAF Talks 2026 ще отвори тези въпроси за всеки, който някога е заставал пред творба с любопитство, възхищение или недоумение. Тя е част от третото издание на международното изложение за съвременно изкуство Sofia Art Fair и събира знакови артисти, куратори, колекционери, журналисти и културни професионалисти от България и света.

Какво виждаме, когато гледаме изложба? Една от срещите в програмата започва именно от преживяването на посетителя. Владия Михайлова, д-р Тодор Петев и Меглена Запрева ще говорят за начините, по които една изложба може да провокира въпроси, участие и разговор. Кураторите Кати Алиу и Виктория Гюлева и художникът Лъчезар Бояджиев ще погледнат отвътре към създаването на изложба: какво избираш да покажеш, как подреждаш произведенията и как оставяш място за собственото откритие на зрителя?

Може ли един художник да живее от изкуството си? Зад познатия въпрос за таланта стоят по-рядко видими теми: време за работа, доверие, професионални контакти и постоянна подкрепа. Катрин Зингер и Камен Захариев ще представят опита си с Балканската награда за съвременно изкуство, а базираната във Виена Хема Маквана, в разговор с Радослав Механджийски, ще сподели наблюдения от собствения си път на човек, съпровождащ развитието на един артист през различните етапи на кариерата му.

Защо колекционерите купуват произведения на художници с неясно бъдеще? За разлика от творбите, чието място в историята вече е установено, произведенията на съвременните художници поставят колекционера пред избор с неизвестно бъдеще. Ирена Гергова и Николай Неделчев ще обсъдят с творческия директор на тазгодишното издание на Sofia Art Fair Стефан Стоянов как се изгражда една колекция и как личният интерес към изкуството може да се превърне в подкрепа за артистите и местната сцена.

А директорът на парижкото изложение за съвременно изкуство Art Paris Гийом Пиенс ще разгледа по-широката картина: какво дават панаирите за съвременно изкуство на художниците, галериите и градовете, които ги домакинстват?

SAF Talks ще излезе и далеч отвъд галерийните стени. Владимир Явашев ще разкаже пред журналиста Даниел Ненчев как са се осъществявали проектите на Кристо и Жан-Клод, превръщали сгради и пейзажи в произведения, които милиони хора преживяват заедно. Себастиен Тиен от Page Not Found в Хага ще покаже защо една книга също може да бъде художествена творба и да пътува там, където изложбата не достига.

Някои от най-трудните въпроси в програмата са и най-човешките. В срещата, представена от EMPROVE, артисти и участници в проекта "Посока СИЛНА" ще говорят за творчеството, родено от диалог с жени, преодолели отношения на насилие. След разговора ще бъде показан документален филм за арт резиденцията. Журналистът и документалист Георги Тошев пък ще проследи как различни творци се обръщат към темите за живота и смъртта.

А какво се променя, когато българското изкуство излезе на една от най-големите международни сцени? Десислава Димова и Мартина Йорданова ще разкажат за Българския павилион на 61-вото Венецианско биенале — за работата зад участието и за възможностите, които то открива още докато събитието продължава.

"Много хора влизат в изложба с усещането, че трябва предварително да знаят какво означава всяка творба. Не е нужно. Любопитството е достатъчно начало. Със SAF Talks искаме да дадем на публиката възможност да пита самите артисти, куратори и колекционери как мислят, как избират и какво ги вълнува. След такъв разговор човек може да погледне отново произведението — и да види нещо, което преди е пропуснал", казва Радослав Механджийски, куратор на програмата на SAF Talks.

Sofia Art Fair 2026 се провежда от 8 до 11 октомври, а SAF Talks — от 9 до 11 октомври, в София Тех Парк. Пълната програма на конференцията е публикувана на сайта на изложението. Билети за Sofia Art Fair се продават онлайн и на място.