"Син ум" в центъра на София: Изложба превръща акварела в преживяване (КАРТИНИ)

Какво се случва с възприятията ни, когато останем край вода? Шумът сякаш отстъпва, погледът се задържа по-дълго, а времето започва да тече по друг начин. Именно към това особено състояние е насочена изложбата на Андрей Янев „Син ум – акварелни състояния“, която се открива на 14 октомври от 18:00 часа в зала 1С на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6.

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Пространствено преживяване

Замислена като цялостно визуално и пространствено преживяване, изложбата обещава да се абстрахира от него и да остави градския шум отвън. В експозиционното решение са предвидени тъмнина и светлина, завеси, звук, видео и глас, които постепенно да въвлекат посетителите в друг ритъм – по-бавен и по-тих от обичайното темпо на есенна София. Идеята на екипа е преминаването през залата да напомня спускане под повърхността и навлизане в морска дълбочина.

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В основата на концепцията стои понятието Blue Mind, въведено от американския морски биолог Уолъс Дж. Никълс, с което той назовава особеното състояние на спокойно, съсредоточено внимание, което човек може да изпита в близост до вода. Тази идея естествено се среща с акварелите на Андрей Янев и с начина, по който в тях водата, хоризонтът и светлината пренастройват погледа.

Художникът Андрей Янев в студиото си

В самия акварел водата участва пряко в създаването на образа – тя движи пигмента, разтваря го, оставя следи и понякога го кара почти да изчезне. Така присъствието ѝ се усеща едновременно в изображението и в самия процес на рисуване.

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„При Андрей Янев морето постепенно се превръща в особено пространство на възприятието. Водата, хоризонтът, светлината и прозрачността на цвета започват да определят начина, по който гледаме. Искахме изложбата да даде време на това усещане да се разгърне“, казва кураторът Елисавета Станчева.

В момента екипът работи по превръщането на тази идея в реално изложбено пространство. Сценографското решение е на Петър Митев – дългогодишен секретар на секция „Сценография“ към СБХ, който пренася някои от характерните образи в творчеството на Янев от повърхността на картината в самата архитектура на залата.

Син ум, 2018 / акварел, хартия, 120 х 245 см

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Особено важна роля е отредена на завесата – мотив, който присъства в работата на художника от десетилетия – в изложбата ще бъдат показани „Кипариси-завеси I“ от 1998 г. и „Кипариси-завеси II“, създадена двадесет години по-късно. Между тях се отваря времева дистанция, през която един и същ образ се връща и променя, натрупвайки нов опит и значения. „Идеята беше да разпънем хоризонта на изложбата. Когато говорим за „син ум“, времето сякаш губи обичайната си линейност. Един образ може да се появи отново след двадесет години, натоварен с нов опит, но все още свързан с първия жест“, допълва Станчева.

Прологът към изложбата се изгражда около творби от серията „Портали“. Те целят постепенно да отдалечат посетителите от ежедневието и да ги въведат в затъмненото пространство. Оттам маршрутът отвежда към основната зала, където подредбата се разгръща сред светлина, звук и широките хоризонти на акварелите.

Портали през времето, 2016 / акварел, хартия, 107 х 140 см

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Към тази среда е добавен и гласът на самия Андрей Янев. Той е замислен като още един пласт в пространството – появява се, отдалечава се и се разтваря подобно на пигмента, който водата разнася по хартията. Така музиката очертава паузите и подпомага забавянето на ритъма, върху което се гради цялата експозиционна концепция, сочеща към морето.

Така в самия център на есенна София „Син ум – акварелни състояния“ обещава да отвори пространство за притихване и за кратко да пренастрои възприятията към едно по-бавно и съсредоточено състояние.

Изложбата се открива на 14 октомври от 18:00 часа в зала 1С на СБХ, ул. „Шипка“ 6, и ще може да бъде посетена до 30 октомври. Входът е свободен.

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Плакат към изложбата „Син ум – акварелни състояния“

Линк към изложбата на страницата на СБХ

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