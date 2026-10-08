Днес започва третият Sofia Art Fair: Творби за над 100 хиляди евро продадени още преди откриването

Днес започва третият Sofia Art Fair - международното изложение за съвременно изкуство, което до 11 октомври ще събере в София Тех Парк художници, галерии, колекционери и публика от България и чужбина. Още преди официалното откриване вече са продадени произведения на обща стойност над сто хиляди евро и то на български колекционери, а любители на съвременното изкуство от няколко европейски държави са закупили билети и ще пътуват специално за събитието.

Сред придобитите творби е едно от знаковите произведения в тазгодишното издание — инсталацията, известна като "Облаци", на световноизвестния аржентински артист Томас Сарасено, представен от италианската галерия Pinksummer от Генуа. Посетителите ще могат да видят тази въздушна структура, вдъхновена от градежа на паяжините, в павилион 11 на изложението.

Сред най-атрактивните за публиката творби са и непоказвани до момента произведения на Кристо и Жан-Клод, представлявани от галерия DG Art Gallery в павилион 6. Сред тях се очаква да бъде и най-скъпата творба на изложението - оригинал на Кристо Явашев.

Международен интерес и повече от 100 деца на обиколки с гид

Тазгодишното издание привлича рекорден интерес от дипломатическите мисии в България. Изложението ще бъде посетено от представители на посолствата на Франция, Нидерландия, Грузия, Гърция и Турция, на чешкия и полския културни институти и на търговските камари на Турция и Франция. Билети за изложението се продават на любители на съвременното изкуство в Испания, Италия, Швейцария и Австрия, които ще пристигнат в София специално за Sofia Art Fair.

"Освен вдъхновяващия международен интерес са заявени обиколки с гид за повече от 100 деца - казва основният организатор на Sofia Art Fair, Суни Данаджъ. - Това не се е случвало досега и е най-приятната изненада за нас от това издание. Ще дадем възможност на младата ни публика да се запознае с произведенията, да задава въпроси и да открива различните форми и идеи на съвременното изкуство."

На официалното откриване днес ще участват министърът на културата Евтим Милошев и кметът на София Васил Терзиев.

88 автори от 16 държави и три дни разговори за изкуство в SAF Talks

В третото издание на Sofia Art Fair участват 27 галерии и изложители от осем държави, които представят произведения на 88 автори от 16 държави. Публиката ще може да види живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство.

От 9 до 11 октомври паралелната програма SAF Talks ще срещне посетителите с артисти, куратори, колекционери и международни експерти. Разговорите ще бъдат посветени на изграждането на колекции, подкрепата за художниците, ролята на арт панаирите и връзката между произведенията и публиката. Сред лекторите са Владимир Явашев, Георги Тошев, Лъчезар Бояджиев, Гийом Пиенс, директор на парижкото изложение за съвременно изкуство Art Paris, още чуждестранни лектори от Франция, Нидерландия и Австрия, български колекционери, галеристи и експерти.

Билети се продават онлайн на www.sofiaartfair.art и на място. Посещението е безплатно за деца и младежи до 18-годишна възраст, както и за хора в неравностойно положение. Организатор на събитието е Фондация "София диша", а съорганизатор — Art & Culture Today. Sofia Art Fair 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар за 2026 г. SAF се осъществява и с финансовата помощ на Столична община и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.