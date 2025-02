10 години затвор за мъжа, хвърлил бомба по бившия премиер на Япония (ВИДЕА)

Японски съд осъди на 10 години затвор мъжа, обвинен за хвърлянето на самоделна бомба срещу Фумио Кишида през 2023 г. Нападението беше извършено по времето, когато Кишида беше премиер на Япония, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 25-годишният Рюджи Кимура беше признат за виновен за опит за убийство на бившия премиер на малко рибарско пристанище край западния град Вакаяма на 15 април 2023 г. Той е осъден и за четири други престъпления, включително за нарушаване на закона за експлозивите и други оръжия.

#Japan : A man threw a pipe bomb at Japanese PM Fumio Kishida during a campaign event this week. The suspected culprit has been identified as 24 year-old Ryuji Kimura, who is currently in police custody. https://t.co/QErIzhpD8z pic.twitter.com/XkSGcif316

Основният въпрос пред съда беше дали Кимура е имал намерение да извърши убийство.

Районният съд във Вакаяма пише в решението си, че Кимура е съзнавал възможността жертвата на атаката му да не оцелее, съобщи новинарската агенция Киодо. Според съдебните документи атаката, извършена по време на предизборно събитие, е била сериозно предизвикателство пред демокрацията и е изложила на значителна опасност много хора, добави Киодо.

При откриване на процеса пред съда в началото на февруари Кимура се обяви за невинен по обвинението за опит за убийство и заяви, че не е имал намерение да убива Кишида. Той обясни, че е бил недоволен от японската изборна система и целта на нападението му срещу известен политик е била да привлече общественото внимание.

BREAKING 🚨 Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama. He is unhurt. The suicide bomber was apprehended as his blast wasn't powerful enough.



His predecessor Shinzo Abe was assassinated by a gunman using a homemade double barrel gun. pic.twitter.com/Dkjb5cpCJI