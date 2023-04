Взрив по време на реч на японския премиер (ВИДЕО)

Инцидентът е станал в западния град Вакаяма, докато японският премиер се готвел да произнесе реч в подкрепа на кандидат на управляващата Либерално-демократическа партия на частични избори за долната камара на парламента. Кишида не е пострадал при взрива, успял да се прикрие и след това бил евакуиран от мястото.

Мъжът, хвърлил бомбичката, е задържан. При инцидента не са пострадали хора.

Речта на Кишида все пак е била отменена.

An explosion occurred during a speech by Japanese Prime Min#Wakayama.



An unknown person threw an object in the direction of the politician, similar to a firecracker or a flare.



The perpetrator was arrested at the scene. Fumio Kishida was forced to cancel the performance. pic.twitter.com/7q6wS6xSR6