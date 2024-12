Дамаск е обкръжен, съдбата на Асад изглежда ясна (ВИДЕО)

Сирийската столица Дамаск изглежда вече е обградена от всички страни или ако не, то това е въпрос на часове. Това твърди протурският информационен източник Clash Report.

LATEST MAP: Situation in Syria by Clash Report



Opposition forces are close to encircling Damascus from all sides.



Clashes in Homs are ongoing.



Assad regime soldiers are defecting en masse. pic.twitter.com/3txDYJTwyF — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

The largest military unit at Damascus’s western entrance was captured by Syrian opposition forces.



The 121st Brigade served as a gateway to the city’s western entrance. pic.twitter.com/5r2DSyKy7I — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

По-рано днес стана окончателно ясно, че сирийските бунтовници контролират Даара, както и Палмира. Палмира беше изцяло превзета от ръцете на "Ислямска държава" в периода 2016 и 2017 година, като Русия обяви това за "победа над тероризма": Сирийските бунтовници превзеха Палмира. Турция, Русия и Иран преговарят за съдбата на Сирия

BREAKING: Syrian rebels entered Palmyra and took control of Assad's army rocket depots.



Palmyra is not only an important archaeological site but also a valuable strategic hub. The city is located in the desert and controls key routes leading to Damascus and other critical areas… pic.twitter.com/U0gAWy62BB — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2024

Междувременно въпросът къде е Башар Асад набира скорост - според CNN, президентската гвардия вече не е разположена при резиденцията му в Дамаск и това кара мнозина да считат, че той е избягал. Все обще обаче официално нищо не е ясно. Американската телевизия предаде и, че според фигури от Белия дом падането на режима на Асад изглежда е въпрос на дни - защото потвърдено бунтовнически сили има на минимум 7 километра от Дамаск. Оценката от САЩ е, че забавяне на процеса на падане на Асад е ако избухне вътрешен преврат срещу него

Още: Момчето си отива: Съвети към Асад да бяга, Иран изтегля силите си от Сирия (ВИДЕО)

Working together: Local people removing the portrait of Bashar Assad in the town of Misraba, east of Damascus. pic.twitter.com/ZcU1yVWrz7 — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

Jaramanah neighbourhood inside Damascus. Residents are already tearing down the statue of Hafez Al-Assad. Bashar Al-Assad's hours seem numbered. pic.twitter.com/4etZoJbVnB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2024

Darayya, Damascus now.



Bashar Assad posters taken down by the people. pic.twitter.com/jjxppmcgUK — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

На този фон, все още има "признаци за живот" от страна на досегашната власт в Сирия - сирийският генщаб излезе с официално изявление, че армията на Асад нанасяла тежки загуби на "терористите". И всичко това при видеокадри, показващи как войници на Асад бягат в Ирак - около 2000 души вече:

Syrian regime soldiers defecting to Iraq with their military equipment.



Footage shows several T-55 tanks, BMP-1s, BREM-1s, trucks carrying 122mm D-30A howitzers, and pickups packed with infantry—at least hundreds of them.



What happens to them now? pic.twitter.com/xkKR1yb6Mn — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

Withdrawing Assad regime militias blow up an arms depot before fleeing Al-Kiswah in rural Damascus. pic.twitter.com/jxxWmfZ0L5 — Clash Report (@clashreport) December 7, 2024

Очаква се тази вечер да има нова среща между Турция, Иран, Русия, Ирак и Саудитска Арабия в Доха, Катар. В рамките на Процесът от Астана турският президент Реджеп Ердоган повтори, че Башар Асад не е разбрал и проумял какво значи "протегнатата за помощ ръка на Турция" - от турска страна посланието от срещата е, че има разбиране с Русия и Иран относно запазване териториалната цялост на Сирия, докато руският външен министър Сергей Лавров призова за диалог между режима на Асад и "легитимната опозиция". А междувременно поддържаната от Турция сирийска национална (свободна) армия се готви да атакува град Манбидж, който е кюрдска крепост - остава въпросът дали и как ще реагират САЩ, които подкрепят съставяните предимно от кюрди Сирийски демократични сили (СДС). Турция говори за Манбидж като за крепост на ПКК (Кюрдската работническа партия), която Анкара отдавна счита за враг номер едно. Източник от Пентагона коментира пред CNN, че 900-те американски войници на терен в Сирия не възнамеряват да променят позициите си (главно в Дейр-ез Зор, при най-големите сирийски петролни находища): Тръмп: САЩ не трябва да се намесват в Сирия, там е бъркотия

Погледът на Дахер Ламот:

"Самите САЩ бяха обявили Абу Мохамед ал-Джолани, основното действащо лице на сегашните "бунтовници" (добавям, че самите те се наричат муджахидини), и даваха между 5 и 10 милиона за главата му. В същото време през годините CNN, BBC и всички останали спокойно си взимаха интервюта с него. Тайните служби го преследват, а обикновени журналисти си говорят през ден с него. Със задължителни забрадки, забележете. Дори не е пародия.

Това само показва едно нещо - всички тези джихадисти бяха творение на един център, който ги направляваше, сменяше имената, те извършваха терористични акции и сектариански кланета по заповед на този център. Центърът на доброто. Класическата Макиавелианска политика, в която ти създаваш чудовище, което да извършва кланета и убийства в твой интерес, а ти да седиш отстрани и само да цъкаш колко са лоши. А след това ти им заемаш мястото.

Сирия се разпада и никога няма да е същата. След падането на "режима", въпросите ще са много повече от отговорите.