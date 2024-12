Сирийските бунтовници превзеха Палмира. Турция, Русия и Иран преговарят за съдбата на Сирия

В столицата на Катар, Доха, започнаха преговорите между Турция, Русия и Иран за по-нататъшната съдба на Сирия.

Армията на Башар Асад отстъпва по всички фронтове, войниците му не са получавали заплати, униформи и оръжие от 4 месеца. Русия, която загуби позициите си в Сирия, най-вероятно ще търси гаранции за сигурност от Турция и Иран за своите военни бази до лятото на 2025 г., за да може да изтегли безпрепятствено военнослужещите и техниката си - нещо, което вече бе обявено от много т.нар. руски военни кореспонденти, следящи бойните действия.

Турция вече уведоми Москва, че няма да позволи на всичките й кораби, напускащи Сирия, да преминат в Черно море и Кремъл ще трябва да изчака края на войната си срещу Украйна.

Ще може ли Русия да се пребори в хода на преговорите да получи някакъв дял върху сирийското наследство и как ще бъдат разделени сферите на влияние и бъдещето на Сирия след Асад вероятно ще стане ясно в следващите дни.

Междувременно стана ясно, че днес, 7 декември, сирийските бунтовници са поели контрола над Палмира в източната част на сирийската провинция Хомс, съобщи Анадолската агенция. Според информацията те контролират и град Сухна между Хомс и Дейр ез Зор, село Карятейн и стратегически важни обекти по пътя Палмира-Дамаск.

Палмира бе под контрола на режима на Башар Асад от началото на март 2017 г., когато ЧВК "Вагнер" на загиналия Пригожин го отвоюваха на два пъти.

Бунтовниците са вече и на около 30 км от Дамаск и са започнали последната фаза на обкръжаването на сирийската столица. Правителствените войски практически не оказват съпротива.

Syrian rebels took control of Palmyra. In 2016–2017, the city was captured twice by Wagner and Russian special forces. In May 2016, a Russian symphony orchestra even performed on the ruins of Palmyra (photos 2-3) . pic.twitter.com/oCGgMjklv7