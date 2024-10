Десетки ранени при удар на камион в автобусна спирка край Тел Авив (ВИДЕО)

Най-малко 33 души са пострадали при врязването на камион в автобусна спирка край израелската столица Тел Авив. Според местните служби, възможно е да става въпрос за терористична атака.

„В 10:08 ч. местно време е получено съобщение за камион, който се е ударил в автобусна спирка на булевард „Ахарон Ярив“ в Рамат Хашарон. В момента парамедици оказват медицинска помощ на място на десетки пострадали“, казаха от службата „Маген Давид Адом“.

Terrorist attack in Israel: truck rams into bus stop near Glilot junction.



A truck deliberately crashed into a bus stop, injuring around 40 people, including 10 in serious condition.



Some victims were trapped under the truck. The terrorist was neutralized. pic.twitter.com/jIK9gM7YBW