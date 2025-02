ЕС с "надежда" вдига санкции срещу Сирия, но не и тези за режима на Асад

Съветът на Европейския съюз взе решение да преустанови действието на редица санкции срещу Сирия "с оглед на положението" в страната. Блокът се аргументира с това, че иска да подкрепи приобщаващ политически преход в близкоизточната държава и нейното бързо икономическо възстановяване и стабилизиране след падането на режима на Башар Асад. Той беше подкрепян от Русия и Иран, но се срина пред офанзивата на бунтовниците, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), и сега на власт е временно правителство.

"ЕС има за цел да улесни взаимодействието със Сирия, нейния народ и предприятия в ключови области като енергетиката и транспорта, както и да улесни финансовите и банковите трансакции, свързани с тези сектори, и други, необходими за хуманитарни цели и за възстановяване", гласи официалното съобщетие на Съвета.

