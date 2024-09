Ето на кого папата повери народа на Източен Тимор (ВИДЕО)

Поверявам Източен Тимор и целия му народ на защитата на Дева Мария от Айтара. Това написа в платформата X папа Франциск след посещението си в Източен Тимор.

"Нека тя винаги ви придружава и ви помага във вашата мисия за изграждане на свободна, демократична и обединена страна, където никой не се чувства изключен и всеки може да живее в мир и достойнство", пише още главата на Римокатолическата църква.

Папата посети столицата на Източен Тимор - Дили, където участва в третата спирка от неговото апостолическо пътуване до Азия и Океания и бе посрещнат от хиляди ликуващи хора.

And with a little bounce (all that good Roman pasta) Pope Francis touches down in East Timor, the most Catholic country in the world. pic.twitter.com/0DP2Oh8vbJ