Френски военен кораб е свалил дрона на хутите при атаката срещу норвежкия танкер

Фрегатата "Лангедок", "която патрулираше в района, прехвана и унищожи дрон, пряко заплашващ "Стринда"", се казва в изявление на министерството, като се добавя, че военният кораб се е придвижил, за да защити плавателния съд и да предотврати "опит за отвличане".

Earlier today, the French Navy confirmed that the FREMM Frigate Languedoc successfully downed two UAVs over the southern Red Sea, 110km from the Yemeni city of Al Hudaydah. pic.twitter.com/0DZp3NBjXT