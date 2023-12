Войната в Близкия изток: Йеменските хути удариха с ракета търговски кораб (ВИДЕО)

На разпространените кадри се вижда огнено кълбо, за което се твърди, че е израелски кораб, поразен от изстреляна от Йемен ракета. За момента информацията не може да бъде категорично потвърдена.

Нямаме намерение да оставаме за постоянно в ивицата Газа и сме готови да обсъждаме алтернативи за това кой ще контролира територията, стига това да не е враждебна по отношение на Израел групировка, заяви израелският министър на отбраната Йоав Галант, цитиран от Ройтерс.

"Израел ще предприеме всякакви мерки, за да унищожи "Хамас", но нямаме намерение да оставаме за постоянно в ивицата Газа. Грижим се само за нашата сигурност и за сигурността на нашите граждани по границата с Газа", подчерта министърът пред журналисти, цитиран от БТА.

Галант каза още, че еврейската държава е отворена към възможността за постигане на споразумение с подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", но това евентуално споразумение ще трябва да включва безопасна зона по протежението на ливанско-израелската граница и подходящи гаранции.

"Имаме възможност за разрушително действие и реакция с резултати като тези, които виждаме в Газа. Предполагам, че "Хизбула" взима това предвид", подчерта израелският министър.

Израелските войски обграждат последните две крепости на Хамас - Джабаля и Шеджаия - в северната част на Газа, каза министърът на отбраната Йоав Галант. Отделно здравен служител в Газа съобщи за тежки боеве и десетки жертви около бежанския лагер Джабалия.

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Мат Милър в понеделник повтори загрижеността си относно доклад, че Израел е използвал бял фосфор в Южен Ливан. „Очевидно има легитимна военна употреба на белия фосфор, но това не включва използването му върху цивилни“, каза той на брифинг.

„Всеки път, когато предоставяме артикули като бял фосфор или нещо наистина на друга армия, ние го правим с очакването, че ще бъде използвано за законни цели и в пълно съответствие с хуманитарното право и правото на въоръжени конфликти“, каза той. Милър каза, че САЩ разглеждат въпроса и „търсят допълнителна информация“.

За момента CNN не може да потвърди използването на фосфорни боеприпаси. В предишно изявление за медията израелските отбранителни сили заявиха, че използват „само законни оръжия и боеприпаси“.

Преди това Израел беше изправен пред широко разпространена критика за изстрелване на снаряди с бял фосфор над гъсто населени райони по време на офанзива в Газа, която започна в края на 2008 г. В доклад от 2009 г. се твърдеше, че израелските боеприпаси с бял фосфор са убили и ранили цивилни и са повредили гражданска инфраструктура, включително училище, пазар, склад за хуманитарна помощ и болница.

BREAKING: Israel intensely rained white phosphorus bombs on several villages in Southern Lebanon last night, intentionally burning our farms and green lands.



Yet, the ‘international community’ remains silent, as always.pic.twitter.com/0teKU2lEdY