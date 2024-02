Германия праща фрегата и войници в Червено море заради хутите

Корабът "Хесен" потегли от пристанището на Северно море Вилхелмсхафен с около 240 военнослужещи на борда. Това става, след като мисията на ЕС получи официална зелена светлина и германският парламент одобри включването на фрегатата, което се очаква да стане в края на февруари.

German frigate "Hessen" will sail to the Red Sea to confront Yemeni Houthis



Today, 240 Bundeswehr soldiers will leave the Wilhelmshaven navy base on the frigate "Hesse" for the Red Sea region to conduct an operation against the Yemeni Houthis. In addition, two helicopters,… pic.twitter.com/aSL6HswECS