Гола стая, без знамето и под климатика: В интернет обсъждат как унижиха Путин на срещата в Иран

В профила си във Facebook Лушников коментира снимка от срещата, на която правят впечатление доста странни детайли от обстановката, в която руският лидер е бил приет от аятолаха Али Хаменей.

Както пише журналистът, помещението е примитивно обзаведено и прилича на "съблекалня в провинциален център за отдих". Действително на кадъра се вижда стая с голи стени и под, с нисък таван, а Путин е сложен да седне точно под климатика. Едно от най-сериозните нарушения на протокола, което моментално се набива на очи, е, че държавният флаг на Руската федерация изобщо липсва на кадъра.

Източник: Facebook

"Струва ми се, че толкова силна обида към Путин в чужбина отдавна не е имало", пише Лушников. И продължава, че президентът на Русия е бил принизен до частно лице вместо да бъде посрещнат подобаващо като държавен глава.

Това не е среща на равни. Целият мизансцен говори за унижението на руския лидер, продължава журналистът.

Потребители в социалните мрежи също са озадачени от спартанското помещение, в което бе приет Путин, без обичайния източен блясък (а на тези детайли на Изток се придава голямо значение и тяхното отсъствие, както и други нюанси от срещата, говорят много), дистанцията между двамата, целия тон на срещата. Един от коментиращите дори се чуди дали визитата не се е провела в някой бункер, а друг казва: "Може би просто са излезли за малко да попушат."

Трети изказва предположението, че в стаята "няма достатъчно мебели, за да попречат на аятолаха или журналистите да ударят Путин по главата".

В Twitter също не спират интересните коментари и мемета относно срещата. В едно от тях надписът гласи, че на тази снимка масата просто е отказала да участва.

The rumor has it that the table refused to be in this picture. #Iran #Khamenei #Putin pic.twitter.com/dvxCMQKYjY