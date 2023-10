Хамас е получил милиони долари криптовалута чрез Москва

Въоръжената групировка е събрала повече от 93 милиона долара чрез цифрови портфейли в навечерието на атаката си срещу Израел, се казва в материал на The Wall Street Journal.

Позовавайки се на данни на аналитичната компания Elliptic, от изданието отбелязват, че атаката срещу Израел е била частично финансирана чрез популярната крипто борса Garantex, регистрирана в Москва.

Че "Хамас" е събирал дарения чрез социалните мрежи в криптовалута съобщи и CNN.

Освен Иран - един от най-щедрите финансови поддръжници на "Хамас", осигурил му ресурси, необходими за извършването на терористични атаки, друг източник на доходи за групировката са били онлайн дарителите, предлагащи подкрепа в криптовалута.

По този начин "Хамас" е набирал средства, като същевременно е избягвал санкциите. Във Facebook и X (бившия Twitter) терористите са публикували адресите на своите крипто портфейли и са призовавали последователите им да даряват.

