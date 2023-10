Израел ликвидира топ командир на елитния отряд на Хамас, ръководил атаката от 7 октомври (ВИДЕО)

Али Кади, командир на елитната рота "Нухба", част от "Хамас", е убит с удар с дрон след извършено разузнаване от израелската служба за вътрешна сигурност Шин Бет и Дирекцията за военно разузнаване, се уточнява в изявлението.

По-рано днес бе съобщено, че при израелски въздушен удар са унищожени десетки бойци на „Нухба“.

🔻 The past 24hrs:



The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.



Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.



The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7