"Хамас" отвърна на ударите на Израел (ВИДЕО)

Въоръженото крило на групировката „Хамас“ съобщи, че е изстреляло ракети по търговския център на Израел в Тел Авив в отговор на това, което нарече „клане срещу цивилни“ в Газа. „Бригадите „Ал Касам“ бомбардираха Тел Авив дълбоко в окупираните територии с бараж от ракети М90 в отговор на кланета срещу цивилни граждани“, се казва в изявление на групировката. Сирени за въздушни удари са прозвучали в Централен Израел.

For the first time over 150days, Hamas fired at least 3 rockets towards Tel Aviv.



IDF reports that sirens sounded in central Israel following projectile launches from the Gaza Strip.



Hamas claimed responsibility for the attack: "We launched M-90 rockets toward Tel Aviv in…"