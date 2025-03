Подновената война: Израел каза "сбогом" на висши кадри в групировките от Газа (ВИДЕО)

Повече от 400 души са загинали при израелските въздушни удари в Ивицата Газа след подновените сражения срещу "Хамас". Това твърди министерството на здравеопазването в анклава, управлявано от организацията, считана от ЕС и САЩ за терористична. Ведомството цитира цифрата 413 и добавя, че все още има хора под отломките. Израелските военни заявяват, че нанасят удари по „терористични цели“ в Газа, след като преговорите за удължаване на прекратяването на огъня се провалиха. Това е най-голямата вълна от удари от 19 януари, когато започна примирието.

Голяма новина е убийството на говорителя на военното крило на палестинската терористична групировка „Ислямски джихад“, известен с псевдонима си Абу Хамза. За смъртта му съобщава саудитският канал „Ал-Хадат“. Той е бил ликвидиран при въздушните удари в Газа.

BREAKING: The Israeli Air Force has successfully eliminated Abu Hamza, spokesman for the Al-Quds Brigades, the military arm of Islamic Jihad. pic.twitter.com/kLHjlZSmXs

Освен това каналът съобщава, че Хасан ал-Наам Абу Али, който е високопоставен член на "Ислямски джихад", е бил убит при израелски въздушен удар в Хан Юнис, в южната част на Ивицата Газа.

По-рано беше съобщено, че Ясер Харб, член на политическото бюро на "Хамас" в Газа, е бил убит при днешните удари. Петимата му синове, които са членове на военното крило на организацията, пък са били убити преди това в сражения с израелските сили в бежанския лагер Джабалия в северната част на Ивицата Газа.

Кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху заявява, че Израел ще „действа срещу "Хамас" с нарастваща военна сила“, като обвинява групировката в „многократен отказ да освободи нашите заложници“ и в отхвърляне на предложенията за удължаване на примирието.

"Хамас" обвинява Израел, че атакува „беззащитни цивилни“, и заявява, че посредниците трябва да държат страната „напълно отговорна“ за „нарушаването и отмяната“ на сделката за прекратяване на огъня.

