След разпадане на примирието: Израел със сухопътна офанзива в Газа (ВИДЕО)

Израелската армия е започнала „целенасочени сухопътни дейности“ в Газа, частично възвръщайки ключова зона в територията, съобщи CNN. Това става ден след като започна въздушна бомбардировка на ивицата, която наруши двумесечното примирие с „Хамас“. Израел обвини групировката, че отказва да освободи заложници и отхвърля предложения от посредници за примирие. „Хамас“, на свой ред, обвини премиера Бенямин Нетаняху, че едностранно е нарушил примирието и е поставил заложниците „на риск от неизвестна съдба“.

While sirens sounded earlier across Israel due to the launch of a ballistic missile from Yemen, the Israeli Air Force was carrying out several waves of airstrikes on and around the city of Rafah in the Southern Gaza Strip. pic.twitter.com/qCJvHVRE5C