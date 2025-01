"Хамас" пусна заложничката Агам Бергер, която даде интересен знак на родителите си, че е жива (ВИДЕО)

"Хамас" пусна първия от тримата заложници, които трябва да освободи днес, 30 януари. 20-годишната Агам Бергер беше предадена на Червения кръст, а огромна тълпа се събра на площад в Тел Авив, за да отпразнува пускането на пленницата от Ивицата Газа. Родителите ѝ гледаха на живо излъчването на освобождаването на войничката Бергер, която е част от израелската армия, докато тя влизаше в база на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ).

Israeli hostage Agam Berger walking with Hamas on her way to be released back to her country. pic.twitter.com/IrLjpRDIiH

Тя пристигна в център на ЦАХАЛ близо до граничната община Реим след 482 дни в плен на "Хамас". Ще премине първоначален медицински преглед и ще се срещне със семейството си в армейския обект, преди да бъде откарана в болница в Централен Израел, съобщи The Times of Israel.

Мнозина, събрали се на "Площада на заложниците" в Тел Авив, за да наблюдават освобождаването на пленниците, сплетоха косите си в знак на солидарност с Агам Бергер, съобщава "Канал 12".

First footage has emerged of the handover of Israeli hostages today in the Gaza Strip



Footage shows Agam Berger coming out of a destroyed building in Jabaliya. She too was dressed in a pseudo-military uniform and given “souvenirs” from captivity. pic.twitter.com/vZh23IKWGb