"Хамас": Това е последният шанс на Израел да си върне заложниците живи (ВИДЕО)

Екстремистите държат над 100 заложници в анклава, като не е ясно колко от тях са живи. Наскоро посредниците между "Хамас" и Израел - Египет, Катар и САЩ - изготвиха проектоспоразумение за временно примирие, което беше прието от терористичната организация. То включваше и постепенно освобождаване на пленници в замяна на палестински затворници от израелските затвори. Само че израелският премиер Бенямин Нетаняху го отхвърли и продължи с офанзива в Рафах.

САЩ очакват "Хамас" и Израел все пак да преодолеят различията си. Директорът на ЦРУ Бил Бърнс ще пристигне в Израел, за да убеждава властите да приемат сделката за временен мир и освобождаване на заложниците. Нетаняху отхвърли предложението, защото то включва перспектива за изтегляне на израелските сили от Газа и за постепенен край на войната.

Активисти, протестиращи за освобождаването на заложниците, блокираха магистрала „Аялон“ в Тел Авив в сутрешния час пик на 8 май. Сред тях имаше и роднини на пленници. Магистралата бе отворена за движение в северна посока около 20 минути по-късно, предаде The Times of Israel.

Антиизраелски демонстранти са окупирали през нощта един от корпусите на Амстердамския университет - ден след като протестиращи студенти и полиция влязоха в сблъсъци в нидерландската столица. В изявление на полицията се казва, че университетът не ги е помолил да прекратят протеста, за разлика от понеделник вечерта, когато полицията за борба с безредиците разтури лагер там.

Dutch police use BULLDOZERS to destroy anti-Israel encampment at the University of Amsterdam. pic.twitter.com/iHmOWPNeg9