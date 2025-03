Хеликоптер, борещ се с горски пожари в Южна Корея, се разби (СНИМКА)

Хеликоптер, който се бори със смъртоносните горски пожари в Южна Корея, се е разбил, а пилотът е загинал. Това съобщиха от противопожарната служба, пише АФП, цитирана от БГНЕС. "Хеликоптерът, който гаси горския пожар, се разби в планински район в окръг Уйсеонг. Казаха ни, че е имало един пилот, който е обявен за мъртъв на място", каза служител на пожарната служба в Кьонбук.

Helicopter operations will be suspended at all wildfire sites nationwide after helicopter crashes while fighting wildfires in Uiseong, South Korea, according to the Korea Forest Service. pic.twitter.com/intbwPOGbF