Горските пожари в Южна Корея излизат от контрол (ВИДЕА)

Горските пожари в югоизточния окръг Уисон, Южна Корея, изглежда излизат от контрол поради непредсказуемите силни ветрове и изключително сухо време. Това заявиха днес правителствени служители, цитирани от Йонхап, пише БТА. Горската зона, засегната от пожарите в Уисон, на около 180 километра югоизточно от Сеул, се е увеличила с над 4000 хектара за една нощ до 12 699 хектара, въпреки усилията на властите да се справят с огъня.

1000 year old Temple consumed by wildfire Thousand-year-old Unramsa Temple on Cheondeungsan Mountain South Korea, was completely destroyed by a forest fire yesterday. It quickly spread due to strong winds, burning down both the main building and its outbuildings. “Before the… pic.twitter.com/X5Bk6aTjUy

Според Корейската горска служба степента на пожарогасене е спаднала от 60% вчера вечерта до 54% днес.

Комбинацията от непредсказуеми силни ветрове и изключително сухо време затруднява усилията за борба с пожарите, заявиха властите.

Тъй като горският пожар е продължителен, умората на пожарникарите изглежда се увеличава, казват те, отбелязвайки, че огнеборец е бил откаран в болница вчера следобед, след като е показал симптоми на замаяност и повръщане по време на противопожарната операция в окръга.

At least four people died, including three firefighters, in South Korea's wildfires. Over 9,000 staff and 105 helicopters have been deployed to control the fires, which have destroyed around 16,000 acres of forests https://t.co/tnPgvPhLD8 pic.twitter.com/Snb41wWkk3