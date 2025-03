Трагедия в Южна Корея: Десетки загинаха при горските пожари (ВИДЕО)

Най-малко 18 души са загинали в един от най-тежките горски пожари в Южна Корея, където пламват множество пожари, които причиняват „безпрецедентни щети“, съобщи изпълняващият длъжността президент. През уикенда избухнаха повече от дузина различни пожари, като броят на жертвите скочи през нощта, когато един от големите пожари обхвана села и изпепели до основи исторически храм, пише БГНЕС. Правителството повиши степента на тревога до най-високата и обяви "пълномащабен национален отпор", за да овладее пожарите. „Осемнадесет души загинаха в пожарите“, заяви за АФП служител на министерството на безопасността. „Освен това шестима души са тежко ранени, а 13 са получили леки наранявания“. Още: Горските пожари в Южна Корея излизат от контрол (ВИДЕА)

Сухото и ветровито време възпрепятства усилията за овладяването на пожарите, а правителството предприе рядката стъпка да евакуира хиляди затворници от центровете за задържане в засегнатите окръзи. Властите обявиха извънредна тревога за фолклорното селище Хахое - обект на световното наследство, включен в списъка на ЮНЕСКО и популярен сред туристите - тъй като пожарът се приближи. "Горските пожари, които горят вече пети пореден ден в Улсан и област Кьонсан, причиняват безпрецедентни щети", каза изпълняващият длъжността президент на Южна Корея Хан Дук Су.

South Korea on fire: horrific fires engulf the country, evacuating about 1.5 thousand people

A total of 27 fires have been recorded in the country, with the 6 regions.

A total of 27 fires have been recorded in the country, with the 6 regions.