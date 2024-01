Хутите нападнаха американски кораб, пак заплашиха САЩ и Великобритания

Хутите подробно описаха 18 нападения над територията им през нощта срещу 23 януари, предаде агенция AFP, цитирана от БГНЕС.

Още: Лондон: Ударите ни по хутите са самозащита

"Тези атаки няма да останат без отговор и без наказание", написа военният говорител Яхия Сари в Twitter, изброявайки набезите в провинциите Сана, Ходейда, Таес и Ал-Байда.

Ударите бяха нанесени по "осем цели на хутите в Йемен в отговор на продължаващите нападения срещу международното и търговското корабоплаване, както и срещу военни кораби, преминаващи през Червено море", заявиха САЩ и Великобритания в съвместно изявление с други държави, подкрепили военните действия.

Високопоставен военен служител на САЩ заяви, че ударите са били извършени с комбинация от прецизно управляеми боеприпаси от американски и британски самолети и крилати ракети "Томахоук". Няма опасения за цивилни жертви в поразените обекти, докато загубите на хутите засега са неизвестни.

Още: Евросъюзът одобри военна мисия в Червено море

Ударите са били насочени към подземно хранилище, както и към "ракетния и разузнавателния потенциал" на хутите, съобщи Пентагонът.

Йеменските хути, подкрепяни от Иран, заявиха, че са нападнали американския товарен кораб Ocean Jazz в Аденския залив. В изявление на говорител на групировката се казва, че те "продължават да отговарят на всяка американска или британска агресия" и нанасят удари "по източниците на заплахи" в региона.

Yemeni Houthis said they attacked the U.S. cargo ship Ocean Jazz in the Gulf of Aden



A statement from a spokesman for the group said they "continue to respond to any American or British aggression" and strike "at the sources of threats" in the region. pic.twitter.com/3BDhFXyqmz