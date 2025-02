Иран представи първия си дрононосач: На какво е способен "Шахед Багери"? (ВИДЕО, СНИМКИ)

Иран представи първия си военен кораб, който ще носи безпилотни летателни апарати. Плавателният съд е способен да действа в океани, отдалечени от континенталната част на страната, съобщи на 6 февруари официалната информационна агенция IRNA. Тя добавя, че дрононосачът, обслужван от военноморските сили на Революционната гвардия, може да превозва няколко ескадрили безпилотни самолети, както и хеликоптери. "Шахед Багери" е способен да изстрелва дори крилати ракети.

Корабът има 180-метрова писта за дронове. Той може да измине до 22 000 морски мили, без да се налага да зарежда гориво в пристанища. Преустроен е от търговски кораб.

Iran has launched its first UAV carrier ship named Shahid Bakri pic.twitter.com/VmsT7gRCTB