Западът доставя компоненти за руски "Шахед"-и, дори Nvidia помага

Руският производител на дронове "Албатрос", базиран в центъра "Алабуга" в татарстанския град Елабуга, сглобява ирански дронове "Шахед" за войната в Украйна и вече бе поразен от украински дронове, макар да се намира на около 1000 км от фронтовата линия: Дрон удари зоната в Татарстан, където Русия и Иран правят дронове (ВИДЕО).

Компанията се ръководи от Алексей Флоров, който е и главен конструктор. Както "Албатрос", така и самият Флоров са подложени на санкции от няколко държави, включително САЩ. Документи, получени от украинската група "Кибер съпротива" и анализирани от Frontelligence Insight разкриват, че Алексей Флоров и фирмата му не само поддържат търговски отношения с чуждестранни компании чрез посредници, но често се ангажират директно с тях.

5/ Thanks to an email conversation between Florov and Dmitry Vorontsov, the regional manager of "UNIT MARK PRO," we know that Unit Mark Pro supplies the Russian military industry, including Zala Aero (Lancet manufacturer), with industrial equipment from SIC Marking, France pic.twitter.com/bhs17LEuAD — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 19, 2024

Въпреки че китайските компании играят ключова роля, в случая са забелязани и други фирми, включително френски и южнокорейски. Например руският клон на южнокорейската софтуерна компания Midas Engineering Software директно предлага да предостави производствен софтуер на "Албатрос" (вижте тук).

Благодарение на няколко мейла между Флоров и Дмитрий Воронцов - регионален мениджър на "УНИТ МАРК ПРО" - разследващите са открили, че "УНИТ МАРК ПРО" снабдява руската военна промишленост, включително "Зала Аеро" (производителя на дронове Lancet), с промишлено оборудване от SIC Marking, Франция.

Още: "Германия е новата Унгария": Берлин блокира санкции на ЕС срещу Русия

Китайските компании често работят директно с "Албатрос" за доставка на важни компоненти като полупроводници. Изтекли имейли разкриват, че Asia Semiconductor открито предлага да заобиколи санкциите и да доставя заедно с компаниите Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor и ST/TI.

Друг пример е Ericco Inertial System, базирана в Сиан - град в Централен Китай. Компанията се свърза директно с главния изпълнителен директор на "Албатрос", предлагайки да им продаде навигационни устройства за техните дронове.

Руската компания AREAL пък се свързва с "Албатрос", като предлага да доставя например фрези, стругове, машини с цифрово програмно управление, машини за лазерно и плазмено рязане на метал от Китай и Република Южна Африка.

8/ Unfortunately, it doesn't stop at relatively small items. The Russian company AREAL was in contact with Albatros, offering to deliver industrial manufacturing equipment such as milling machines, lathes, CNC machines, metal laser, and plasma cutting machines from China and ROC pic.twitter.com/xzqtGBDVHR — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 19, 2024

Още: Косвено през Запада: Разкриха как Китай подпомага военната машина на Путин

Дори Nvidia е замесена

Въз основа на документи за фактуриране проектът на Tatarigami е установил, че някои трансакции са били успешни. Например през октомври 2023 г. са закупени поне пет японски двигателя Saito за над 1 млн. рубли - или над 12 хиляди долара. Във фактурата Флоров е посочен като главен конструктор на "Алабуга".

Разочароващо е и това, че представители на Nvidia - най-скъпата компания в света, изпреварила наскоро Microsoft - се обръщат директно към санкционирания Флоров, за да участват в конференция за изкуствен интелект. Въпреки че това може да не представлява нарушение на санкциите, небрежното отношение на корпорациите показва, че наказателните мерки нямат сериозен характер, отчита Tatarigami.

11/ At the same time, it might not be surprising - after all, Agroassist, another company affiliated with Florov specializing in software for his drones, as covered in our previous investigation, is a member of the Nvidia Inception Program. pic.twitter.com/BiOeYaxNyM — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 19, 2024

Все пак това не е много изненадващо. "Агроасист" - друга компания, свързана с Флоров и специализирана в софтуер за неговите дронове, е член на програмата Nvidia Inception.

Представеният списък на компаниите и продуктите не е изчерпателен - действителният брой на нарушителите на санкциите е много по-голям и обхваща по-широк географски район. Никой от тях обаче не изглежда загрижен за санкциите или техните последици поради липсата на прилагане, казват от мониторинговия екип.

Още: "Да съсипем живота им!": Без да иска, Медведев призна как се живее под санкции