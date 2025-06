Иран с операция "Истинско обещание 3" срещу Израел след като първите две серии се провалиха

Иран обяви, че провежда ответна операция "Истинско обещание 3" в отговор на изненадващата израелска атака "Изгряващият лъв" от тази нощ. Назад във времето обаче предишните две операции, които Ислямската република предприемаше като отговор на израелски офанзиви, не довеждаха до друго освен до унищожаването на иранските противовъздушни системи и на редица военни съоръжения, както и на видни военни лидери на страната.

Междувременно от Генералния щаб на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ съобщиха, че са прехванали всичките 100 дрона, изстреляни от Иран, още преди да достигнат до територията на Израел - главно над Саудитска Арабия. Съобщава се, че ЦАХАЛ са вдигнали във въздуха изтребители F-35I, F-16I и F-15I. Също така се появи съобщение, че военновъздушните сили на Израел са свалили 13 ирански изтребителя във въздушен бой.

"Обещаваме ви не само успехи. Това, което ще видите, не сте виждали никога досега", заяви началникът на щаба на ЦАХАЛ Еял Замир.

ЦАХАЛ също така публикува и графики и кадри от унищожаването на системи за противовъздушна отбрана в Западен Иран. Отбелязва се, че по време на атаката са били унищожени десетки зенитно-ракетни установки и радари. Това е дало възможност на израелските сили за повече свобода на действие във въздуха, добавят от ЦАХАЛ.

The Israel Defense Force has announced the completion of a large-scale strike against air-defense systems and radars in Western Iran. Over the past few hours, Air Force fighter jets, under precise intelligence guidance from the Intelligence Branch, completed an extensive attack… pic.twitter.com/EUq4mGHHX1