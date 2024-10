Иран се учи: Ракетната атака по Израел сега е била по-ефективна от априлската (ВИДЕО)

Иранското ракетно нападение срещу Израел на 1 октомври, изглежда, е било по-ефективно в пробива на израелската противовъздушна отбрана, отколкото атаката с дронове и ракети през април 2024 г. Това може да означава, че Техеран се учи как да оптимизира "ударните си пакети" срещу западната и израелската ПВО, анализират от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Въпреки че Израел, с помощта на съюзниците си, прехвана повечето от ракетите, изстреляни от Иран преди дни, някои от тях успяха да нанесат поражения, макар и незначителни. Става въпрос за не толкова големи щети по десетки къщи северно от Тел Авив, по главен път близо до централата на Мосад в Тел Авив, на училище в централен Израел и във военновъздушната база на израелската армия Неватим в пустинята Негев: Ирански ракети са поразили цели в Израел, сред тях и военна база? (ВИДЕО)

Video from a cafe captures what at least 1 @bellingcat researcher confirmed are missiles hitting Israel’s Nevatim airbase, home to its F-35 fighters. Iran claims its missiles hit 2 other Israeli air bases too — Hatzerim & Tel Nof. Details of damage to aircraft, if any, awaited. pic.twitter.com/9xlWODtCZm