Иранска ракета удари комплекса на израелското министерство на отбраната (ВИДЕО)

След над 15 часа от първия удар на Израел в рамките на операция "Изгряващият лъв", Иран даде първи сериозен военен отговор. Стотици ирански ракети полетяха към Израел, а някои от тях не бяха спрени от израелската ПВО и от "Железния купол". В социалните мрежи вече има видеокадри как иранска ракета уцелва комплекса на израелското министерство на отбраната в Тел Авив, след като преди това от този район бяха изстреляни ракети-прехващачи. Турският журналистически проект Clash Report съобщава, че две ирански ракети са удари там, където е сградата на министерството, но тепърва ще излиза информация какво точно е поразено и има ли жертви - Още: Иран твърди, че е свалил израелски самолети и пленил пилоти

Според израелския Канал 12, поне 17 души са ранени при иранската ракетна атака - те са транспортирани до лечебни заведения, нито един от тях не е тежко ранен или в критично състояние. Моментално информацията беше актуализирана - 21 ранени, 1 е в тежко състояние. Има и информация за "безпрецедентни разрушения" в центъра на Тел Авив. Отделно, в цял Израел има прекъсвания на тока - Още: Над 100 балистични ракети от Иран: Взривове в Тел Авив (ВИДЕО)

"Иран премина червената линия, когато се осмели да изстреля ракети срещу цивилни населени места в Израел. Ние ще продължим да защитаваме гражданите на Израел и ще гарантираме, че режимът на аятолаха ще плати много висока цена за своите престъпни действия", каза израелският министър на отбраната Израел Кац.