Над 100 балистични ракети от Иран: Взривове в Тел Авив (ВИДЕО)

След като изминаха над 15 часа от старта на операция "Изгряващият лъв", с която Израел удари редица военни обекти и обекти на иранската ядрена програма, Иран отговори по-сериозно. Видеокадри в социалните мрежи показват взривове и експлозии, след като ирански ракети стигат до Тел Авив, а израелската ПВО се мъчи да ги сваля. Кадри от изстрелвания на ракети-прехващачи има и от Йерусалим - по различни данни са изстреляни над 100 и дори 300 ирански ракети:

В цял Израел има официално обявена въздушна тревога и разпореждания всички цивилни да потърсят укритие. Заради атаката беше прекъсната и пресконференция на командващия израелските сухопътни сили бригаден генерал Ефи Дефрин. Има видеокадри, показващи пожари в близост до сградата на израелското министерство на отбраната в Тел Авив - Още: "Израелски ефект": Командирът на най-елитните ирански части също е мъртъв

Дотук има данни за 7 ранени в Тел Авив - с леки и среднотежки наранявания. Иран е прицелил част от ракетите си срещу израелския ядрен комплекс в Димона, където се счита, че Израел има ядрено оръжие, по информация на Shia News - официално страната не е признавала никога, че притежава такова. Изтребители на американските военновъздушни сили се опитват да свалят ирански ракети, насочени към Израел по маршрут западно от Дейр ез-Зор, Сирия, съобщава Axios.

И още - досега са регистрирани три вълни от ирански ракети. Първата е била насочена към Тел Авив и Кирия, има непотвърдени данни за удар по ключов израелски команден център в правителствен комплекс в Кирия. Втората вълна от ракети е била насочена към военни бази в Северен Израел. В момента е започнала третата вълна, според Канал 9:

Иранският въздушен контраудар стана факт, след като френският президент Еманюел Макрон обяви, че страната му ще помага на Израел да се брани от ирански ракети и дронове, но няма да участва в израелски офанзивни операции срещу Иран. Макрон добави и, че твърдото му намерение и това на Франция е да защитава идеята за независима палестинска държава. Отделно, аятолах Хаменей се появи по иранската държавна телевизия, за да обяви, че иранското отмъщение започва. Той се закани, че Иран няма да позволи кръвта на неговите "мъченици" да е била пролята напразно. Аятолахът каза и, че "по волята на Аллах последствията (за Израел) ще са "ционисткият режим" да рухне в развалини". Отделно, Техеран каза, че извършваната сега операция се нарича "Сурово наказание".

Междувременно израелският Канал 12 публикува информация, че Израел ще започне да бомбардира ирански рафинерии и газови мощности, ако Иран започне да нанася удари срещу гъстонаселени с цивилни райони в Израел. А от иранска страна има твърдения, че е свален израелски изтребител F-35 и е пленена жена-пилот. "Няма да има безопасно място в Израел", закани се ирански официален представител пред Reuters - Още: Иран върви към ядрено оръжие: Военен анализ какво постигна Израел и какво предстои (ВИДЕО)