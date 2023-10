Израел обяви извънредно положение: Над 500 са ранени, броят на жертвите се увеличава (ВИДЕО)

More and more Hamas fighters pour into Israel. These are certainly not a few. pic.twitter.com/Rr840vG07S

По-рано днес "Хамас" обяви, че е заловил израелския генерал Нимрод Алони в дома му близо до границата и дори бе публикувана снимка на човек, за когото се твърди, че е Алони.

BREAKING:



The high-ranking Israeli officer, Nimrod Aloni, former Commanding Officer of the Gaza Division, has been captured by Hamas pic.twitter.com/0eSVgrcuvz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

До 14 ч. българско време се съобщава за 545 ранени и 22 жертви на ударите на "Хамас". Тези данни не са 100% потвърдени от Израел. От израелската армия обаче потвърдиха, че "Хамас" в момента контролират 7 израелски общини. Медиите съобщават още, че в момента се водят преговори между страните относно заложниците.

The Israeli Army is in active fights with Palestinian fighters/Hamas. pic.twitter.com/UrKDz72T83 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

От Министерството на външните работи на България съобщиха, че до момента няма данни за пострадали български граждани в Израел. Израелските власти са инструктирали всички граждани да не напускат домовете си, а при сигнал от сирена да влизат в бомбоубежището на дома си, или до най-близкото такова. Бомбардировките са на територията на цялата страна.

МВнР съветва българските граждани, намиращи се на израелска територия, да се придържат стриктно към инструкциите на местните власти и да избягват места със струпване на хора и обекти от религиозна значимост.

Additional Hamas fighters are moving forward through the gaps made in the border in the direction of Israel. pic.twitter.com/PKW61HA4kl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

В интернет вече се появиха видеа, които показват как лидерите на "Хамас" наблюдават нападенията по телевизията и се молят на Аллах. От Израел пък нанесоха ответни удари на "Хамас" чрез операция "Железни мечове".

Лидерите по света остро осъдиха нападението над Израел и призоваха за незабавно прекратяване на насилието. Премиерът на България Николай Денков също излезе с официална позиция за тежката ситуация. В изявления от Русия и Турция се говори за сдържаност.

Старши съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей пък изрази подкрепа за изненадващата атака, предприета от "Хамас" и я нарече "горда операция". "Ние подкрепяме гордата операция "Ал-Акса Потоп", каза Рахим Сафави на среща в Техеран, проведена в подкрепа на палестинските деца, предаде АФП. "Ние подкрепяме тази операция и сме сигурни, че фронтът на съпротивата също подкрепя (операцията)"., съобщава БГНЕС.