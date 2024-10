Израел се готви за дълга война в Ивицата Газа и в Ливан: Говори Мохамед Халаф

Израел се готви за дълга война, докато осъществяват целите си в Ивицата Газа или почти подобни на тези цели, които искат да ги постигнат в Ливан.

Това заяви журналистът Мохамед Халаф пред БНТ.

По думите му израелците имат доста голям списък от цели точно от войната, която водят в момента. Първо трябва да се знае, че най-голямата война е между Израел и Иран. Сега Израел след промяната на военната доктрина и доктрината на сигурност вече има решение, коментира Мохамед Халаф.

Той посочи, че убийството на Яхия Синвар разбърка цялата работа в "Хамас", тъй като нямат управление и контрол в Ивицата Газа.

Халаф изтъкна, че Израел продължава да атакува и унищожава всички складови оръжия и ракети след войната, която води на фронта. И тази нощ имаше израелски удари в Бейрут, специално в квартал "Дахия", известен като крепост на "Хизбула".

The Israeli Air Force is carrying out airstrikes on Beirut, with targeted areas including the suburbs of Ad-Dahiye and near the airport.#Israel #Lebanon pic.twitter.com/i7FNZvEd2B