Израел показа как се крие Яхия Синвар преди да започне "бруталното клане" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Израел публикува снимка, на която Яхия Синвар се подготвя за продължителен престой под земята в Ивицата Газа часове преди палестинската групировка да извърши нападението си на 7 октомври през 2023 г.

Синвар, който по това време е най-високопоставената фигура на "Хамас" в Ивицата Газа, е обвинен в организирането на безпрецедентната атака миналата година, която предизвика продължаващата война. Той беше убит от израелските сили по-рано тази седмица.

🔴 New footage: On October 6, 2023, Yahya Sinwar and his family were hiding in Hamas’ underground tunnels, while his terrorists orchestrated the brutal massacre of over 1,200 innocent Israeli men, women, and children. One year later, justice was delivered. Sinwar is no more. pic.twitter.com/F0Y0ylLx7K

Снимката показва как Синвар със съпругата и децата му са в тунел, който се намира под семейната им къща в Хан Юнис, съобщи "Харец". „Можете да видите как Синвар и членовете на семейството му бягат в подземния комплекс под къщата им в нощта на 6 октомври, само няколко часа преди бруталното клане“, каза говорителят на ЦАХАЛ Даниел Хагари.

Синвар, облечен в обикновена тениска, върви през тунела заедно със своето семейство. „Те са сами в продължение на часове. Синвар и синът му се качват и слизат, като се снабдяват с чинии с храна, вода, възглавници, плазмен екран, матраци и други продукти за дълъг престой“, каза Хагари.

Той показа снимки на подземния комплекс, в който има тоалетни, душове и кухня. Там са открити и храна, пари в брой и документи.

Yahya Sinwar, the so-called “martyr,” fled with his wife and children to the tunnels in Gaza a day before the October 7th massacre.



While he hid with mattresses, water, food, pillows, and an LCD TV, he sent others to die.



He cared only for himself, not the people of Gaza. pic.twitter.com/URuy5pf6UO