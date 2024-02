Израел уби терористи от "Хизбула" с нов удар в Ливан, криза в голяма болница в Газа

Още: След фатална атака: Израел удари мощно Ливан (ВИДЕО)

ЦАХАЛ обяви, че е ударил и друга военна инфраструктура в близост до града. Военните на Израел и ливанската терористична групировка, подкрепяна от Иран, разменят огън по границата през последните четири месеца. Първа "Хизбула" започна да изстрелва ракети към Израел в подкрепа на "Хамас" след клането на 7 октомври.

Снощи от Ливан пак имаше изстреляни десетки ракети по Израел, а преди това израелците убиха висш командир на специалните сили на "Хизбула".

Ливански терористични групировки твърдят, че петима техни членове са убити при нощния удар на израелските ВВС. "Хизбула" каза, че двама нейни членове са загинали, докато съюзническата група "Амал" потвърди за три жертви, пише The Times of Israel.

Hezbollah announces two deaths in its ranks: total 205 pic.twitter.com/tk28jZWh6F