Израел удари Бейрут за първи път от 4 месеца, Макрон се намеси (ВИДЕО)

За първи път от четири месеца насам Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са нанесли удари по Бейрут. На разпространяващите се кадри от днес, 28 март, се вижда как израелските въздушни атаки са насочени към сграда в Дахия - южно предградие на ливанската столица, което е крепост на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула". Преди това израелците инструктираха цивилните да евакуират.

For the first time in four months, the IDF strikes Beirut.



Footage shows the Israeli airstrikes targeting the building in Dahieh, Beirut, which the IDF spokesperson had earlier instructed civilians to evacuate. pic.twitter.com/XcEA4k3n71