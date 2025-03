Турският президент Реджеп Ердоган е разговарял по телефона с руския диктатор Владимир Путин днес, 28 март. Двамата са обсъдили двустранните отношения, а също така регионални и глобални въпроси. Държавният глава на южната ни съседка е подчертал, че сътрудничеството с Русия е от "жизненоважно значение за разрешаването на регионалните конфликти". Ердоган е заявил, че Анкара следи отблизо "усилията за прекратяване на руско-украинската война" и е готова да бъде домакин на мирни преговори за постигане на "траен и почтен мир".

Той също така е отбелязал, че стъпките за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море ще подпомогнат усилията за мир, и е потвърдил ангажимента на Турция за предотвратяване на по-нататъшни конфликти в региона, гласи турският прочит на разговора. Той се е провел по инициатива на Ердоган.

Вчера, по време на срещата в Париж на "коалицията на желаещите" (над 30 съюзници на Украйна), българският премиер Росен Желязков предложи сформиране на многонационален морски координационен център за осигуряване безопасността на корабоплаването в западната част на Черно море. Той поиска страната ни да бъде домакин.

Лидерите обсъдиха проектите в енергийния сектор, възобновяването на сделката за зърното, резултатите от неотдавнашните консултации на експертните групи на Русия и САЩ в Рияд, гласи прочитът на Кремъл.

„Проведе се обмен на мнения относно възобновяването на „Черноморската инициатива“ за безопасно корабоплаване и премахване на пречките пред износа на руски храни и торове, която първоначално беше сключена през юли 2022 г. с посредничеството на Турция и Секретариата на ООН, но така и не беше реално осъществена“, се казва в изявление на Кремъл. Всъщност именно Русия излезе едностранно от зърнената сделка и продължи да обстрелва украинската пристанищна инфраструктура.

Сега Руската федерация иска от САЩ достъп до световните пазари и вдигане на санкции, а Щатите разглеждат предложенията, обвързани с примирието в Украйна: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре.

Руският диктатор е разказал на турския лидер "за постоянните опити на Киев да нанесе удар по руската енергийна инфраструктура", обявиха от Кремъл. Всъщност обаче Путин натопява украинците: Примирие и взаимни обвинения между Русия и Украйна: Газовата станция в Суджа пак гори (ВИДЕО).

По отношение на Сирия, където Турция започва да изгражда нови военни бази, Ердоган е подчертал пред Путин, че е важно да се работи с Русия за възстановяване на стабилността въз основа на териториалната цялост на сирийската държава. Там подкрепяният от Москва режим на Башар Асад рухна през декември 2024 г. под натиска на "Хаят Тахрир аш-Шам", а подкрепяната от Анкара Сирийска национална армия явно се възползва перфектно от вакуума, оставен от Русия и Иран: Сблъсък между Турция и Израел в Сирия става все по-реален сценарий.

Ердоган е призовал за отмяна на всички санкции, прекратяване на етническите и религиозните разделения и връщане на ресурсите на Сирия на нейното правителство.

