Израел унищожи летище в Иран. Тръмп: Дадох много шансове на Техеран, сега ще стане лошо!

Израел и към момента не спира с въздушните удари срещу Иран. Атакувано е летището в Табриз в северозападен Иран, съобщават иранските медии. Информационната агенция Mehr публикува видео на стълбове дим. Ynet твърди, че израелските военновъздушни сили направо са сринали авиобазата там. Отделно от това Израел е ударил и завод за производство на ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Шираз, склад за ракети и военно оборудване в Боруджерд, има нова атака и срещу главния завод за обогатяване на уран на Иран в Натанз.

Several strikes reportedly targeted Tarbriz Air Base located at Tabriz Shahid Madani International Airport in Northwestern Iran within the last hour, with a number of explosions being heard and thick black smoke seen pouring from the military base in the East Azerbaijan Province. pic.twitter.com/uUWXxzADwT — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Several strikes reportedly targeted Tarbriz Air Base located at Tabriz Shahid Madani International Airport in Northwestern Iran within the last hour, with a number of explosions being heard and thick black smoke seen pouring from the military base in the East Azerbaijan Province. pic.twitter.com/uUWXxzADwT — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Footage released by the Israel Defense Force, showing the destruction today of ballistic missiles in Western Iran which were aimed at the State of Israel. pic.twitter.com/dUQKQLpUwl — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Преди минути американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран в социалната си платформа Truth Social, че предстои още по-лошо:

"Дадох на Иран много шансове да сключи сделка. Настоятелно ги предупреждавах да го направят, но те се провалиха. Казах им, че ще бъде по-лошо, отколкото очакваха. САЩ произвеждат най-добрите и смъртоносни оръжия - Израел има много от тях и още са на път. Някои ирански хардлайнери говориха остро, но сега те са МЪРТВИ. Ще става по-лошо. Вече има много разрушения, но сделката все още може да спре следващите брутални атаки. Иран трябва да действа сега, за да спаси това, което е останало от империята му. Повече никаква смърт, никакви разрушения. ПРОСТО ГО НАПРАВЕТЕ, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО."

Още: Иран с операция "Истинско обещание 3" срещу Израел след като първите две серии се провалиха

Тръмп към Иран: Ще защитаваме себе си и Израел