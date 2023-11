Израелски министър призова за атомна бомба над Газа: Разрази се скандал

Не по-малко скандално звучи и друго негово изказване относно заложниците - "Във война трябва да платиш цена. Защо животът на отвлечените да е по-ценен от живота на войниците?" попита той.

Израелските власти моментално реагираха на думите на министъра. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви: "Изявленията на Елияху са извън реалността. Израел и ЦАХАЛ действат според най-високите морални стандарти, зачитайки международното право, за да предотвратят смъртта на невинни. Ще действаме по този начин до победата ни."

Нетаняху освен това отстрани министъра от заседанията на кабинета, съобщи Times of Israel.

