Изтеглянето на Русия от Сирия застрашава подкрепяните от САЩ сили: Турция иска да ги унищожи (ВИДЕО)

Изтеглянето на Русия от базите в Северна Сирия и загубата на влияние на Москва в страната вероятно ще изложи на непрекъснати турски атаки подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС). Това гласи оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Тя касае СДС, които са съставени предимно от кюрдски бойци и са поддържани от Вашингтон, като през годините установиха контрол над голяма територия в Североизточна Сирия - там се сражаваха срещу "Ислямска държава". Анкара пряко свързва групата с Кюрдската работническа партия (ПКК), която в Турция е обявена за терористична организация.

Влиянието на турската страна в Сирия е пределно ясно - тя подкрепя Сирийската национална (свободна) армия, която поддържаше коалицията от бунтовници, свалили режима на Башар Асад. Водеща сила в тази група е "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

Снимка: Getty Images

Русия се изтегли от редица бази (имаше общо 6 в цяла Сирия) в районите на Манбидж и Кобани в Северна Сирия на фона на продължаващата офанзива срещу СДС, подкрепяна от Турция. Москва, която стоеше твърдо зад режима на Асад заедно с Иран, вероятно ще се изтегли от последната си голяма база в Северна Сирия - "Камишли", тъй като Турция и групировките на терен, включително ХТШ и Сирийската национална армия (СНА), явно не са готови да позволят на Русия да остане там.

Sunday at Khmeimim Air Base as Russia continues airlifting troops and equipment from Syria, with Ka-52 attack helicopter escorting an Il-76 militar transport aircraft during takeoff.



Source: @Vcernohorsky pic.twitter.com/3r36Hrbz0E