Анкара: Контролът в Сирия преминава от едни ръце в други

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че правителството на Сирия е рухнало, след като водените от ислямисти бунтовници обявиха, че са превзели Дамаск и са свалили президента Башар Асад след 5 десетилетия управление на партията Баас, предаде АФП.

Руското МВнР: Москва не е участвала в преговорите в Сирия

Още: Пентагонът: САЩ запазват военното си присъствие в Източна Сирия и ще предотвратят възраждането на "Ислямска държава"

Първият дипломат на Турция говори в Катар, след като съботните срещи с руските и иранските му колеги по въпросите на Сирия бяха объркани от светкавичното настъпление на бунтовниците, при което те навлязоха в Дамаск. „Режимът на Асад се срина и контролът над страната преминава от едни ръце в други“, заяви Фидан на Форума за международен политически диалог в Доха и добави, че Асад „вероятно е извън Сирия“, когато беше попитан за местонахождението му. „Това не се е случило за една нощ. През последните 13 години страната е в смут“, добави Фидан, визирайки продължителната гражданска война, започнала с репресиите на Асад срещу демократичните протести през 2011 г. Турция, без да участва пряко, подкрепя различни бунтовнически движения и гледа благосклонно на бързото настъпление в Сирия, предаде БГНЕС.

Фидан заяви, че Анкара е в контакт с бунтовниците в Сирия, за да гарантира, че войнстващата групировка „Ислямска държава“ и ПКК - Кюрдската работническа партия, която е забранена в Турция, не могат да се разширят във вакуума на сигурността, „възползвайки се от ситуацията“. Припомняме, че Анкара подкрепя Сирийската национална (свободна) армия, а тя вече влезе в Манбидж - крепостта на кюрдите, където Турция вижда ПКК, но стои и въпросът с подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили:

